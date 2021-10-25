Suudi Arabistan'ın eski üst düzey istihbarat yetkilisi: "Valiaht Prens Selman, eski kral Abdullah'ı öldürmeyi teklif etti"

Suudi Arabistan'ın eski üst düzey istihbarat yetkilisi Saad El Jabri, Valiaht Prens Muhammed bin Selman'ın, 2015 yılında hayatını kaybeden ülkenin eski kralı Abdullah'ı öldürmeyi teklif ettiğini öne sürdü.

Suudi Arabistan'ın eski kralı Abdullah bin Abdülaziz el Suud, 2015 yılında 90 yaşında hayatını kaybetmişti.

Kral Abdullah'ın kardeşi olan Selman bin Abdülaziz el Suud, kral olmuştu.

Valiaht Prens Muhammed bin Selman, Kral Selman bin Abdülaziz el Suud'un oğlu.

Ülkenin eski üst düzey istihbarat yetkilisi Saad El Jabri, ABD'nin CBS televizyonuna verdiği röportajda Valiaht Prens Muhammed bin Selman'ın, 2014 yılında babasının tahta geçmesi için amcasını öldürmeyi teklif ettiğini iddia etti.

Saad El Jabri'nin iddiasına göre Valiaht Prens Muhammed bin Selman, bunun için zehirli bir yüzük kullanmak istedi.

Suudi Arabistan kraliyet ailesinde o dönemde kimin tahta geçeceğiyle ilgili gerilimlerin yaşandığı aktarılmıştı.

Suudi Arabistan hükümeti ise Jabri'nin "yalanlarla dolu uzun bir geçmişi olan, itibarını yitirmiş bir yetkili" olduğunu öne sürüyor.

CBS'in 60 Dakika programına çıkan Jabri, Valiaht Prens Muhammed bin Selman'ın, "Orta Doğu'da sınırsız imkanı olan, kendi insanına, Amerikalılara ve dünyaya bir tehdit teşkil eden psikopat bir katil" olduğunu iddia etti.

Jabri'nin iddialarına göre Veliaht Prens, 2014 yılında o dönem içişleri bakanı olan kuzeni Prens Muhammed bin Nayef'e, Kral Abdullah'ın ölümünü ayarlayabileceğini söyledi.

Jabri, "Kral Abdullah'ı öldürmek istediğini söyledi. Rusya'dan zehirli bir yüzük alabilirdi, 'Onunla el sıkışırım ve işi biter' dedi" ifadesini kullandı.

Jabri, "Belki sadece palavra sıkıyordu, ama biz bunu ciddiye aldık" dedi.

Televizyona konuşan Jabri, meselenin yerel bir kraliyet mahkemesinde çözüldüğünü aktardı.

Ancak görüşmenin gizlice kaydedildiğini ve bu görüşmeye dair iki kayıt olduğunu da belirtti.

Selman bin Abdülaziz el Suud'un tahta geçmesiyle önce veliaht prens olarak ilan edilen Nayef'in bu pozisyonu 2017 yılında bin Selman ile değiştirilmişti.

Nayef, önce içişleri bakanlığı görevini kaybetti, sonra ev hapsine atıldı, geçen yıl da nedeni bilinmeyen sebeplerle gözaltına alındı.

Nayef'in görevden alınmasının ardından Jabri, Kanada'ya kaçtı.

"Kanada'ya öldürülmem için ekip gönderildi"

Jabri, röportajda ayrıca Orta Doğulu bir istihbarat servisi çalışanı arkadaşı tarafından Muhammed bin Selman'ın kendisini öldürmek üzere Kanada'ya Ekim 2018'de bir ekip gönderdiği haberini aldığını dile getirdi.

Jabri, Kaşıkçı'nın öldürülmesinden sadece birkaç gün sonra kendisinin de öldürülmesinin amaçlandığını aktardı.

Amerikan Washington Post gazetesi yazarı Cemal Kaşıkçı, Ekim 2018'de Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürülmüştü.

Kaşıkçı, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ı eleştiren çok sayıda yazı kaleme almıştı.

Jabri, Kanada'ya gelen suikast timinin "DNA analizi sonunda şüpheli malzemeler taşıdıkları" gerekçesiyle Kanadalı yetkililer tarafından sınır dışı edildiğini aktardı.

Geçen yıl Jabri, Selman'a yönelik cinayete teşebbüs iddiasıyla ABD'de bir dava açmıştı.

Prens Selman, bu iddiaları da Kaşıkçı cinayetinde rolü olduğu iddialarını da reddediyor.

BBC, iddialarla ilgili olarak Suudi hükümetine ulaştı.

Suudi Arabistan'ın Washington DC büyükelçiliği ise CBS televizyonuna yaptığı açıklamada, "Jabri'nin kendi işlediği mali suçlar yüzünden yalanlar ürettiğini" öne sürdü.

Suudi Arabistan tarafından yolsuzlukla suçlanan Jabri'nin varlıkları, "sahteciliğe yönelik yeteri kadar kanıt olduğu gerekçesiyle" Kanadalı bir yargıç tarafından donduruldu.

Jabri ise hükümetin parasını çalmadığını belirterek önceki işverenlerinin kendisine yüklü miktarda ödeme yaptığını öne sürüyor.

Mart 2020'de Suudi Arabistan yetkilileri Jabri'nin oğlunu ve kızını gözaltına almıştı.

Kasım ayında kardeşlere kara para aklama ve ülkeden kaçmaya niyetlenme suçlamalarından ötürü 9 ve 6,5 yıl hapis cezası verildi.

Suçlamaları reddeden kardeşlere verilen hapis cezası bir temyiz mahkemesi tarafından kardeşlerin bulunmadığı bir gizli duruşmada onaylandı.

