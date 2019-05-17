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"Suudi Arabistan'ın iki petrol dolum tesisine düzenlenen saldırıyı kınıyoruz"

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.05.2019 21:49 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy: - "Suudi Arabistan’ın Yanbu limanındaki iki petrol dolum tesisine insansız hava araçlarıyla düzenlendiği anlaşılan saldırıyı kınıyoruz"

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Suudi Arabistan’da petrol boru hatlarına düzenlenen saldırıyı kınadıklarını bildirdi.

Aksoy, Umman Körfezi'ndeki ticari gemilere yönelik sabotaj eylemi ile Suudi Arabistan'ın petrol boru hatlarına düzenlenen saldırılara ilişkin soruya yazılı yanıt verdi.

12 Mayıs'ta Umman Körfezi’nde 4 ticari gemiye yönelik düzenlenen sabotaj eylemine ilişkin haberleri endişeyle takip ettiklerini belirterek, "Bu vesileyle, Türkiye olarak, Körfez bölgesinin güvenliğine ve bölgedeki deniz seyrüsefer emniyetine verdiğimiz önemi bir kez daha vurgulamak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Aksoy, Suudi Arabistan’da petrol boru hatlarına düzenlenen saldırıya ilişkin ise şunları kaydetti:

"Diğer taraftan, 14 Mayıs'ta Yemen’deki Huti milisleri tarafından Suudi Arabistan’ın Yanbu limanındaki 2 petrol dolum tesisine insansız hava araçlarıyla düzenlendiği anlaşılan saldırıyı da kınıyoruz. Bölgedeki güvenlik ve istikrara zarar verecek her türlü provokatif adımdan kaçınılması çağrısında bulunuyoruz."

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), farklı ülkelerden 4 sivil ticari kargo gemisinin, ülkenin doğu sahilinde yer alan El-Fuceyra Limanı yakınlarında 12 Mayıs'ta sabotaja uğradığını açıklamıştı.

Suudi Arabistan da ülkenin doğu bölgesindeki rezervlerden, batı sahilindeki limana petrol taşıyan boru hattı üzerinde bulunan 2 pompa istasyonuna 14 Mayıs'ta drone saldırısı düzenlendiğini duyurmuştu.

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Dışişleri Bakanlığı hutí petrol dolum tesisi Suudi Arabistan Umman

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