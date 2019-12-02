Suudi Arabistanlı alim Uveyd'e 4 yıl hapis cezası verildi

RİYAD (AA) - Suudi Arabistan'da tanınmış alim Isam el-Uveyd hakkında 4 yıl hapis cezası verildi.

Suudi aktivistler tarafından ülkedeki siyasi tutukluların durumunu takip için açılan "Düşünce Tutukluları" adlı Twitter hesabından yapılan açıklamada, Riyad'daki "İhtisas Mahkemesi"nin, 2,5 yılı aşkın süre önce tutuklanan Uveyd hakkında 4 yıl hapis cezası verdiği duyuruldu ancak konuya ilişkin ayrıntı verilmedi.

Suudi Arabistan makamlarından da henüz konuya ilişkin açıklama yapılmadı.

Tefsir, fıkıh ve dil alanında eserleri bulunan Suudi Arabistanlı tanınmış alim Uveyd, Şubat 2017'de "terör örgütlerini finanse etmek" suçlamasıyla tutuklanmıştı.

