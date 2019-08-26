RİYAD (AA) - Suudi Arabistan Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Adil el-Cubeyr, Yemen'deki iç anlaşmazlıklar için tek çözüm yolunun Cidde diyalog görüşmeleri olduğunu söyledi.

Cubeyr, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Yemen'deki kardeşlerimizin önündeki tek çıkar yol; Riyad'ın davet ettiği diyalogla iç anlaşmazlıkların aşılması ve Yemen'i İran nüfuzunun pençelerinden kurtarmak için tek vücut halinde çalışılması." ifadelerini kullandı.

Suudi Arabistanlı Bakan Cubeyr, şöyle devam etti:

"Koalisyon güçleri, Suudi Arabistan öncülüğünde ve BAE'deki kardeşlerimizin çabalarıyla Aden, Şebve ve Ebyen'de güvenlik ve istikrarın sağlanması adına çalışıyor."

Suudi Arabistan ve BAE, gün içerisinde yayımladığı ortak açıklamayla "Yemenlileri, koalisyon güçlerinin çatışmaları sonlandırmak için oluşturduğu ortak komiteyle iş birliğine ve Yemen'in güneyindeki krizi görüşmek üzere Cidde diyalog görüşmelerine katılmaya" çağırmıştı.

Yemen'de ayrılık yanlısı Güney Geçiş Konseyine bağlı Hizam Emni birliklerinin 10 Ağustos'ta Aden'deki Maaşık Cumhurbaşkanlığı Sarayı ile stratejik devlet kurumlarını işgal ederek kentin kontrolünü tamamen ele geçirmesinin ardından BAE'nin ülkedeki rolüne ilişkin çeşitli sesler yükselmeye başlamıştı.