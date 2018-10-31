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Suudi başsavcının kaldığı otelde gece yarısı hareketliliği- YENİDEN

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.10.2018 09:53 | Son Güncelleme

Sayın Yazıişleri Müdürlerinin dikkatine; "Suudi başsavcının gece yarısı MİT ziyareti" başlıklı haberimizi, yeniden düzenleyerek veriyoruz.

Sayın Yazıişleri Müdürlerinin dikkatine;
"Suudi başsavcının gece yarısı MİT ziyareti" başlıklı haberimizi, yeniden düzenleyerek veriyoruz.
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Ertan KILIÇ-Ozan URAL /İstanbul DHA - SUUDİ Arabistan Başkonsolosluğu'nda öldürülen Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı soruşturması için Türkiye'ye gelen Suudi Arabistan Başsavcısı Suud El Muceb'in kaldığı otelde gece yarısı hareketlilik yaşandı.
Cemal Kaşıkçı soruşturması için iki gün önce Türkiye'ye gelen Suudi Arabistan Başsavcısı Suud El Muceb'in kaldığı otelden gece saat 00.10'da araç konvoyu çıktı. Konvoy, İstanbul MİT Bölge Başkanlığı'na geçti.

(FOTOĞRAF)

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