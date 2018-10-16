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Suudi Gazeteci Cemal Kaşıkçı hakkında flaş açıklama: Kanıt bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.10.2018 16:10 | Son Güncelleme

İstanbul Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'nundaki inceleme sonrası yeni açıklama geldi. Amerikan AP haber ajansına konuşan Türk yetkili, Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'nda Kaşıkçı'nın öldürülmesiyle ilgili kanıt bulunduğunu söyledi.

Suudi Gazeteci Cemal Kaşıkçı hakkında flaş açıklama: Kanıt bulundu

Amerikan AP haber ajansına konuşan Türk yetkili, Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'nda Kaşıkçı'nın öldürülmesiyle ilgili kanıt bulunduğunu söyledi.

9 SAAT SÜREN ÇALIŞMA GERÇEKLEŞTİ

Suudi Arabistan Başkonsolosluğunda, 10 Türk polis ve bir savcıdan oluşan Türk heyeti, 9 saat süren bir inceleme gerçekleştirmişti. Ortak heyette yer alan Suudi yetkililer de konsoloslukta bulundu.

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"TOPRAK NUMUNESİ ALINDI"

Reuters'a bilgi veren üst düzey bir Türk yetkili, "Konsoloslukta arama ve inceleme yapan Türk polisi ve ekibi ihtiyaç duyulan ve delil olduğu düşünülen bulguları aldı. Konsolosluğun bahçesinden toprak numunesi de alındı" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Cemal Kaşıkçı Suudi Arabistan konsolosluk öldürülme

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