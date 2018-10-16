Suudi Gazeteci Cemal Kaşıkçı hakkında flaş açıklama: Kanıt bulundu

Amerikan AP haber ajansına konuşan Türk yetkili, Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'nda Kaşıkçı'nın öldürülmesiyle ilgili kanıt bulunduğunu söyledi.
Suudi Arabistan Başkonsolosluğunda, 10 Türk polis ve bir savcıdan oluşan Türk heyeti, 9 saat süren bir inceleme gerçekleştirmişti. Ortak heyette yer alan Suudi yetkililer de konsoloslukta bulundu.
Reuters'a bilgi veren üst düzey bir Türk yetkili, "Konsoloslukta arama ve inceleme yapan Türk polisi ve ekibi ihtiyaç duyulan ve delil olduğu düşünülen bulguları aldı. Konsolosluğun bahçesinden toprak numunesi de alındı" dedi.
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