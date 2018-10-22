Suudi gazeteci Kaşıkçı'nın öldürülmesi

HDP Grup Başkanvekili Ayhan Bilgen, Washington Post yazarı Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesi olayına ilişkin, "Bu konuyla ilgili daha fazla zaman kaybetmeden olayın nasıl gerçekleştiğine, kimin ne kadar ve hangi aşamada bilgisi olduğuna dair somut, inandırıcı, ikna edici açıklamalar bekliyoruz." dedi.

Bilgen, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, Kaşıkçı'nın öldürülmesine karşı bugüne kadar etkin, ciddi ve kararlı bir tepki sergilenmemesinin ve Suudi Arabistan'ın müttefiklerinin tavrının benzer operasyonlarla infazların gerçekleşme tehlikesi açısından dikkate değer olduğunu söyledi.

Konunun "son derece ciddiyetsiz ve sorumsuz açıklamalarla" örtülmeye çalışılması halinde, sadece Suudi yönetimi veya Türkiye'deki misyon temsilciliği değil, süreci bu şekilde yönetmeyi tercih eden herkesin suç ortağı olacağına işaret eden Bilgen, "Bu konuyla ilgili daha fazla zaman kaybetmeden olayın nasıl gerçekleştiği, kimin ne kadar ve hangi aşamada bilgisi olduğuna dair somut, inandırıcı, ikna edici açıklamalar bekliyoruz." ifadesini kullandı.