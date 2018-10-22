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Suudi gazeteci Kaşıkçı'nın öldürülmesi

POLİTİKA HABERLERİ  | 22.10.2018 12:29 | Son Güncelleme

HDP Grup Başkanvekili Ayhan Bilgen: - "Daha fazla zaman kaybetmeden olayın nasıl gerçekleştiğine, kimin ne kadar ve hangi aşamada bilgisi olduğuna dair somut, inandırıcı, ikna edici açıklamalar bekliyoruz"

HDP Grup Başkanvekili Ayhan Bilgen, Washington Post yazarı Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesi olayına ilişkin, "Bu konuyla ilgili daha fazla zaman kaybetmeden olayın nasıl gerçekleştiğine, kimin ne kadar ve hangi aşamada bilgisi olduğuna dair somut, inandırıcı, ikna edici açıklamalar bekliyoruz." dedi.

Bilgen, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, Kaşıkçı'nın öldürülmesine karşı bugüne kadar etkin, ciddi ve kararlı bir tepki sergilenmemesinin ve Suudi Arabistan'ın müttefiklerinin tavrının benzer operasyonlarla infazların gerçekleşme tehlikesi açısından dikkate değer olduğunu söyledi.

Konunun "son derece ciddiyetsiz ve sorumsuz açıklamalarla" örtülmeye çalışılması halinde, sadece Suudi yönetimi veya Türkiye'deki misyon temsilciliği değil, süreci bu şekilde yönetmeyi tercih eden herkesin suç ortağı olacağına işaret eden Bilgen, "Bu konuyla ilgili daha fazla zaman kaybetmeden olayın nasıl gerçekleştiği, kimin ne kadar ve hangi aşamada bilgisi olduğuna dair somut, inandırıcı, ikna edici açıklamalar bekliyoruz." ifadesini kullandı.

Bilgen, 2019 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin önce komisyona, görüşmelerin ardından da TBMM Genel Kurulunun gündemine geleceğini belirterek, yeni sistemde de Meclisin bütçe hazırlama sürecine ne kadar dahil olacağının, yasama organının saygınlığı ve bütçenin katılımcı hazırlanıp hazırlanmadığı açısından kritik öneme sahip olduğunu savundu. Bilgen, "Eğer bütçe, gönderildiği gibi noktasına, virgülüne dokunmadan, muhalefetin hiçbir önerisi dikkate alınmadan Genel Kurula indirilirse katılımcı olmayan bir bütçe hazırlık süreci gerçekleşmiş olur." diye konuştu

Türkiye'nin şu anda Uluslararası Para Fonu (IMF) ile çalışmadığını anımsatan Bilgen, "Türkiye, IMF koşullarından üç kat daha kötü şartlarda piyasaya para sokmanın derdiyle yanıp tutuşuyor." görüşünü savundu.

Emeklilikte yaşa takılanların durumunun Avrupa ülkeleriyle kıyaslanmasına tepki gösteren Bilgen, şöyle devam etti:

"Emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili tavır koyanlar, Avrupa'daki insan ömrü ile Türkiye'deki bir insanın ortalama yaşama süresini karşılaştırıyor mu? Avrupa'daki ücretlerle, Türkiye'deki ücretleri karşılaştırıyorlar mı? Sadece çalışma süresiyle ilgili bir karşılaştırma yapıp, kamuoyuna yanıltıyorsunuz. Türkiye'deki asgari ücretin reel uluslararası karşılığı 280 dolarlara inmiştir. 280 dolarlık bir asgari ücret, Avrupa'nın neresinde var?"

Ayhan Bilgen, bütün partileri, emeklilikte yaşa takılanlar konusunda kararlı, tutarlı ve ısrarlı davranmaya davet etti.

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Anahtar Kelimeler:
Ayhan Bilgen Bütçe Cemal Kaşıkçı emeklilikte yaşa takılanlar

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