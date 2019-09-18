Suudi petrol tesislerine saldırı sonrası İran'dan ABD'ye mektup: 'Saldırılırsa anında misilleme yaparız'

İki ülke arasında diplomatik ilişkiler kesik olduğu için İran'in İsviçre büyükelçiliği üzerinden gönderilen resmi mektupta İran kendilerine bir askeri saldırı olursa, buna yanıtlarının "saldırının kaynağıyla sınırlı olmayacağını" bildirdi.

İran resmi haber ajansı ISNA tarafından duyurulan habere göre Tahran, Washington yönetimine bir kez daha Suudi Arabistan'daki petrol rafinerisine yönelen saldırıyla ilgisi bulunmadığını da yazdı.

Cumartesi günü Suudi Arabistan'da Aramco şirketinin işlettiği Abkaik rafinerisi ve Khurais petrol sahasına yönelen füzel saldırıları, krallığın petrol üretiminin yarıya düşmesine yol açmıştı.

TAHRAN : YEMENLİ HUSİLERDEN BİR UYARI

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani bugün yaptığı açıklamada Suudi petrol tesislerini Yemen'deki Husilerin bir uyarı olarak hedef aldıklarını söyledi.

Yemen'deki iç savaşta Suudi Arabistan ABD'nin de desteğiyle hükümeti desteklerken İran da Husi isyancıların yanında yer alıyor.

İran Cumhurbaşkanı kabine toplantısından sonra yaptığı açıklamada "Yemenliler hastane vurmadı, okul vurmadı, Sanaa pazarını vurmadılar. Sadece bir sanayi tesisini vurdular" diye konuştu.