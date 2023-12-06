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  4. Süveyş Kanalı'nda konteyner gemisi köprüye çarptı!

Süveyş Kanalı'nda konteyner gemisi köprüye çarptı!

06.12.2023 21:55 | Son Güncelleme:
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Mısır'ın Süveyş Kanalı'ndan geçen bir konteyner gemisinin arıza yaparak kanal üzerindeki bir köprüye çarptığı bildirildi. Kaza nedeniyle güneyden gelen gemilerin belirlenen alternatif güzergaha yönlendirildiği duyuruldu.

Süveyş Kanalı'nda konteyner gemisi köprüye çarptı!

Süveyş Kanalı İdaresi Başkanı Usame Rabi, yaptığı açıklamada, kanalın doğu kesimindeki El-Mensi Köprüsü'ne çarpan 46 metre eninde, 336 metre uzunluğunda ve 101 bin ton yük taşıyan konteyner gemisinin çekilmesi için kurtarma faaliyetlerinin 4 adet römorkörle devam ettiğini belirtti.

Rabi, Singapur'dan Hollanda'ya gitmekte olan konteyner gemisinin, Süveyş Kanalı'ndan geçişi sırasında arızalanarak köprüye çarptığını ifade etti.

AA-20231206-33120347-33120343-SUVEYS_KANALINDA_BIR_KONTEYNER_GEMISI_KOPRUYE_CARPTI

Kazanın deniz trafiğinde aksamaya neden olmadığını aktaran Rabi, kuzey yakasından kanala giriş yapan gemilerin geçişlerine normal güzergahlarında devam ederken, güneyden gelen gemilerin ise belirlenen alternatif güzergaha yönlendirildiğini ve geçişlerde herhangi bir sıkıntının yaşanmadığını kaydetti. (AA)

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süveyş kanalı
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