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  4. Süveyş Kanalı'nda oluşan çekilme karaya saplanan yük gemisini kurtarma çalışmalarını aksattı

Süveyş Kanalı'nda oluşan çekilme karaya saplanan yük gemisini kurtarma çalışmalarını aksattı

27.03.2021 22:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süveyş Kanalı'nda karaya oturarak deniz trafiğinin durmasına neden olan dev yük gemisini saplandığı yerden kurtarma çalışmalarının kanalda oluşan çekilme nedeniyle aksadığı belirtildi.

Süveyş Kanalı'nda oluşan çekilme karaya saplanan yük gemisini kurtarma çalışmalarını aksattı

Süveyş Kanalı İdaresi Başkanı Usame Rabi, düzenlediği basın toplantısında, karaya oturarak tüm dünyada deniz ticaretini etkileyen "The Ever Given" isimli gemiyi yeniden yüzdürmek için yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi verdi.

Rabi, gemiyi saplandığı yerden kurtarmak için çalışan ekiplerin 26 Mart Cuma akşamı, geminin motorlarından birini çalıştırmayı başardığını ancak kanalda yaşanan çekilme nedeniyle geminin ön kısmından daha çok toprak çıkarmak zorunda kaldıklarını söyledi.

YARALANAN OLMADI

Kanalın tabanındaki sert kayalarla bağlantılı başka sorunlarla da karşılaştıklarını kaydeden Rabi, geminin karaya oturması nedeniyle mürettebattan yaralanan olmadığını, herhangi bir sızıntı da yaşanmadığını aktardı.

Geminin neden karaya oturduğuna ilişkin kesin bilgiye yürütülen soruşturma sonunda ulaşılacağını dile getiren Rabi, sorunun çözülerek geminin yeniden yüzdürülmesi için bir tarih vermenin zor olduğunu belirtti.

Süveyş Kanalı’nda sıkışan geminin bugün yüzdürülmesi bekleniyorSüveyş Kanalı’nda sıkışan geminin bugün yüzdürülmesi bekleniyor

GÜNLÜK MALİYET 12-14 MİLYON DOLAR

Rabi, geminin karaya oturması nedeniyle kanalın kuzey ve güneyinde 321 geminin geçiş için beklemek zorunda kaldığını, bunun Süveyş Kanalı İdaresine günlük maliyetinin 12-14 milyon dolar olduğunu ifade etti.

Rabi ayrıca, kanal idaresinin uğradığı mali kayıp nedeniyle gemiyi işleten şirkete para cezası uygulanıp uygulanmayacağına dair soruyu, "Bunun için henüz erken. Bu konuda hukuki danışmanlığa ihtiyaç var. Şu an en önemli görevimiz kanal trafiğini açmak." diye yanıtladı.

NE OLMUŞTU?

Dünyanın en önemli su yollarından biri olan Süveyş Kanalı'nda 24 Mart'ta dev bir konteyner gemisi ülkede yaşanan kum fırtınası ve kötü hava koşulları neticesinde görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle kıyıya çarparak kaza yapmıştı.

"The Ever Given" isimli geminin dar kanalda enlemesine sıkışarak geçiş yolunu kapatması sonucu kanalda uzun gemi kuyrukları oluşmuş ve deniz trafiğinin durması nedeniyle ham petrol ve LNG sevkiyatlarında aksamalar yaşanmıştı.

Süveyş Kanalı İdaresi, aynı gün deniz trafiğinin normale döndüğünü açıklamış ancak 25 Mart'ta geminin yeniden hareket edene kadar Süveyş Kanalı'ndaki seyrüsefer trafiğinin askıya alındığını duyurmuştu.

Söz konusu geminin sahibi Japon firma da 26 Mart'ta yaptığı açıklamada, geminin yeniden yüzdürülmesine yönelik girişimlerde "zorluklarla karşılaşıldığını" bildirmişti. (AA)

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