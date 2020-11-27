Süveyş Kanalı'ndan geliyor: Uzman isimden aslan balığı uyarısı

Pasifik ve Hint Okyanusu'nda mercan kayalıklarda yaşayan, Süveyş Kanalı'ndan geçerek Doğu Akdeniz sahillerine kadar gelen ve sayıları gün geçtikçe artan aslan balığı ile ilgili önemli bir bulguya ulaşıldı. Zehirli olması nedeniyle tercih edilmeyen aslan balığı iğnesinin, yapılan araştırmalar sonuncunda cinsel iktidarsızlığa karşı etkisi ortaya çıktı.

Mersin Üniversitesi (MEÜ) Su Ürünleri Fakültesi İşleme Teknolojisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Deniz Ayas, vatandaşları balığın zehirli olan iğnelerine karşı uyardı. Aslan balığının iğnelerine temas edilmemesini isteyen Doç. Dr. Ayas, ciddi problemlerin çıkabileceğini söyledi.

'CİDDİ SEMPTOMLAR GÖSTEREBİLİR'

Balığın sırt kısmında bulunan dikenlerin dikkatlice makas yöntemi ile kesilip atılması gerektiğini belirten Doç. Dr. Ayas, "Balığı yakalayanlar dikenlerini ellerine batırmamaları gerekiyor. Ciddi semptomlar görülebilir. Ciddi ağrılarla karşılaşılabilir. Semptomları azaltacak pratik çözümler de var. Dikenin battığı yeri 40-42 derece suya batırdığınızda etkisini azaltıyor" dedi.