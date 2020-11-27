HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Süveyş Kanalı'ndan geliyor: Uzman isimden aslan balığı uyarısı

Süveyş Kanalı'ndan geliyor: Uzman isimden aslan balığı uyarısı

27.11.2020 08:32 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Süveyş Kanalı'ndan geliyor: Uzman isimden aslan balığı uyarısı

Süveyş Kanalı'ndan geçerek Doğu Akdeniz sahillerine yayılan istilacı aslan balığı zehrinin cinsel problemlere çözüm olacağı gündeme geldi. Mersin Üniversitesi (MEÜ) Su Ürünleri Fakültesi İşleme Teknolojisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Deniz Ayas, balığın bilinçsizce tüketilmemesi için vatandaşları uyardı.

Pasifik ve Hint Okyanusu'nda mercan kayalıklarda yaşayan, Süveyş Kanalı'ndan geçerek Doğu Akdeniz sahillerine kadar gelen ve sayıları gün geçtikçe artan aslan balığı ile ilgili önemli bir bulguya ulaşıldı. Zehirli olması nedeniyle tercih edilmeyen aslan balığı iğnesinin, yapılan araştırmalar sonuncunda cinsel iktidarsızlığa karşı etkisi ortaya çıktı.

Mersin Üniversitesi (MEÜ) Su Ürünleri Fakültesi İşleme Teknolojisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Deniz Ayas, vatandaşları balığın zehirli olan iğnelerine karşı uyardı. Aslan balığının iğnelerine temas edilmemesini isteyen Doç. Dr. Ayas, ciddi problemlerin çıkabileceğini söyledi.

'CİDDİ SEMPTOMLAR GÖSTEREBİLİR'

Balığın sırt kısmında bulunan dikenlerin dikkatlice makas yöntemi ile kesilip atılması gerektiğini belirten Doç. Dr. Ayas, "Balığı yakalayanlar dikenlerini ellerine batırmamaları gerekiyor. Ciddi semptomlar görülebilir. Ciddi ağrılarla karşılaşılabilir. Semptomları azaltacak pratik çözümler de var. Dikenin battığı yeri 40-42 derece suya batırdığınızda etkisini azaltıyor" dedi.

'EKOSİSTEM ÜZERİNDE CİDDİ BASKI OLUŞTURUYOR'

Aslan balıklarının ekosistem üzerinde de ciddi baskı oluşturduğunu belirten Doç. Dr. Ayas, "Denizde iki tip balık var. Biri toksit balıklar, diğeri ise aslan balığı gibi zehirli balıklar. Toksit balıkları etinde toksin bulunduruyor ve yemesi kesinlikte tehlikeli balıklar. Aslan balığı gibi balıkların sadece dikenleri zehirli ve etinin yenmesinde bir mahsur bulunmuyor. Aslan balığının tüketilmesini tavsiye ediyoruz. Bu balıkların insana zararı yok ancak dikenine dikkat edilmeli. İstilacı tür olduğu için ekosistem üzerinde de ciddi baskı oluşturuyor" diye konuştu.

(DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Çok ilginç olay! Çatıya nasıl çıktığına inanamayacaksınız Çok ilginç olay! Çatıya nasıl çıktığına inanamayacaksınız
Trabzon’da sahte para operasyonuTrabzon’da sahte para operasyonu
22 Kasım İSKİ su kesintisi: İşte kesinti yaşanacak bölgeler!22 Kasım İSKİ su kesintisi: İşte kesinti yaşanacak bölgeler!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

BAE Devlet Bakanı Gargaş'tan Türkiye itirafı

BAE Devlet Bakanı Gargaş'tan Türkiye itirafı

Merkez Bankası'ndan zorunlu karşılık kararı

Merkez Bankası'ndan zorunlu karşılık kararı

Moderna ve Pfizer’in geliştirdiği aşılarda yan etkiler açıklandı

Moderna ve Pfizer’in geliştirdiği aşılarda yan etkiler açıklandı

Motosiklet üzerinde iğrenç olay! Yakalandı

Motosiklet üzerinde iğrenç olay! Yakalandı

Oben büyüdü! İç çamaşırlı pozu olay oldu

Oben büyüdü! İç çamaşırlı pozu olay oldu

Dışişleri'nden AP'nin kararına tepki

Dışişleri'nden AP'nin kararına tepki

İlginizi Çekebilir

Her eve lazım şifa dolu bitki ağız kokusuna son verir, libidoyu artırır

Her eve lazım şifa dolu bitki ağız kokusuna son verir, libidoyu artırır

Bakan Koca'dan önemli açıklamalar

Bakan Koca'dan önemli açıklamalar

Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?

Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?

Koronavirüse karşı yeni tedbirler alınacak mı? Prof. Dr. Özlü'den dikkat çeken açıklamalar

Koronavirüse karşı yeni tedbirler alınacak mı? Prof. Dr. Özlü'den dikkat çeken açıklamalar

Valilik'ten kritik uyarı: Yeni tedbir ve kısıtlama kararları almak kaçınılmaz olacaktır

Valilik'ten kritik uyarı: Yeni tedbir ve kısıtlama kararları almak kaçınılmaz olacaktır

Kocaeli’de endişelendiren manzaralar

Kocaeli’de endişelendiren manzaralar

Diğer Haberler

27 Kasım 2020 cuma mesajları... Cuma mesajları 2020, yeni, resimli, yazılı ve hadisli!

Hayırlı cumalar mesajları!

Doğal gaz patlaması apartman sakinlerini korkuttu

Doğal gaz patlaması apartman sakinlerini korkuttu

Trabzon’da sahte para operasyonu

Trabzon’da sahte para operasyonu

Karantinada kalması gerekirken su kuyruğunda yakalandı!

HES kodu kontrolünde yakayı ele verdi!

Eşini 6 kez bıçaklayarak öldüren sanığa indirimsiz ağırlaştırılmış müebbet

Eşini 6 kez bıçaklayarak öldürmüştü! Cezası belli oldu

Korna çaldı diye copla saldırdı!

Korna çaldı diye copla saldırdı!

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.