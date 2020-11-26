HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. İlginç Haberler
  4. Suyun 4 bin metre altında 'çift cinsiyetli' yeni bir tür bulundu

Suyun 4 bin metre altında 'çift cinsiyetli' yeni bir tür bulundu

26.11.2020 16:23 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Suyun 4 bin metre altında 'çift cinsiyetli' yeni bir tür bulundu

ABD'li araştırmacılar Porto Riko açıklarında suyun 4 bin metre altında yeni bir tür canlı keşfetti. Uzmanlar, "Sıcak hava balonu gibi hareket ediyordu. Sanki deniz tabanına bir şekilde bağlıymış gibiydi" sözleriyle canlıyı tarif etti.

ABD’nin Ulusal Okyanus ve Atmosfer Dairesi (NOAA), Porto Riko’da yürüttükleri araştırmada su altında yeni bir tür canlı keşfetti.

NOAA’nın su altı keşif kamerası tarafından görüntülenen canlı, parti balonunu andırıyor. Suyun 4 bin metre altında tespit edilen canlının hem dişi hem de erkek üreme organı bulunduğu belirtildi.

Kamera yakın çekim yaptığında canlının, saç şeklinde dokunaçları olduğu ve etrafta salındığı belirlendi. Ana gövdenin boyu 6 santimetre, dokunaçların ise yaklaşık 56 santimetre olduğu hesaplandı.

NOAA adına açıklama yapan zoolog Allen Collins, “İlk gördüğümde çok tuhaf göründüğünü düşündüm. Parti balonuna benziyordu” derken, Mike Ford ise, “Sıcak hava balonu gibi hareket ediyordu. Sanki deniz tabanına bir şekilde bağlıymış gibiydi. Uzun dokunaçları ilginç hareketler sergiliyordu. Deniz tabanıyla direkt bir bağlantı göremedik ama oraya dokunuyor gibiydi” ifadelerini kullandı.

Uzmanlar 2015’te kaydedilen ve o dönemden bu yana yapılan çalışmalar sonucunda bu canlının yeni bir tür olduğuna karar verdi. Türün isminin ise Duobrachium sparksae olduğu açıklandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Çok ilginç olay! Çatıya nasıl çıktığına inanamayacaksınız Çok ilginç olay! Çatıya nasıl çıktığına inanamayacaksınız
Evinde 480 kedi ve 12 köpeğe bakıyorEvinde 480 kedi ve 12 köpeğe bakıyor
Sokağa çıkma yasağı bu akşam mı başlıyor?Sokağa çıkma yasağı bu akşam mı başlıyor?

En Çok Okunan Haberler

Anlattıkları kan dondurdu! Taciz, tecavüz, şiddet...

Anlattıkları kan dondurdu! Taciz, tecavüz, şiddet...

Bilim Kurulu Üyesinden koronavirüs testi uyarısı: 6 gün içinde...

Bilim Kurulu Üyesinden koronavirüs testi uyarısı: 6 gün içinde...

Türkiye'den sert tepki: Ciddiye alınamayacak kadar gülünç

Türkiye'den sert tepki: Ciddiye alınamayacak kadar gülünç

Koronavirüs salgınını bilen kahin şimdi de bitiş tarihi verdi!

Koronavirüs salgınını bilen kahin şimdi de bitiş tarihi verdi!

Altın hareketli başladı!

Altın hareketli başladı!

Asya'nın şoke eden planı! 'Ali'nin yaşamasına izin veremezdim'

Asya'nın şoke eden planı! 'Ali'nin yaşamasına izin veremezdim'

İlginizi Çekebilir

'Buzdolabındaki bu parçanın ne işe yaradığını bilen var mı?'

'Buzdolabındaki bu parçanın ne işe yaradığını bilen var mı?'

Silivri'de kahreden olay! Yangında 2 çocuk hayatını kaybetti

Silivri'de kahreden olay! Yangında 2 çocuk hayatını kaybetti

Devlerin arasında bir sürpriz... İşte dünyanın en çok ziyaret edilen internet siteleri

Devlerin arasında bir sürpriz... İşte dünyanın en çok ziyaret edilen internet siteleri

7 yıldır dağda yaşıyor! Koronayı bile 1 ay sonra öğrendi

7 yıldır dağda yaşıyor! Koronayı bile 1 ay sonra öğrendi

Bülent Arınç'tan flaş karar! YİK üyeliği görevinden ayrıldı

Bülent Arınç'tan flaş karar! YİK üyeliği görevinden ayrıldı

Almanya'dan Türkiye'ye hadsiz suçlama

Almanya'dan Türkiye'ye hadsiz suçlama

Diğer Haberler

Devlet televizyonunda verilen 'seksi taktikler' sosyal medyayı yıktı

Televizyonda verilen 'seksi taktikler' sosyal medyayı yıktı

Hayalleri gerçek oldu! Geçen sene nişanlandığı şişme bebekle evlendi

Geçen sene nişanlandığı şişme bebekle evlendi

Evinde 480 kedi ve 12 köpeğe bakıyor

Evinde 480 kedi ve 12 köpeğe bakıyor

Seks yapan iki erkek kamuya açık alanda kırbaçlanabilir!

Seks yapan iki erkek kamuya açık alanda kırbaçlanabilir!

Danimarka’da 'zombi' vizon istilası

Danimarka’da 'zombi' vizon istilası

Erzurum'da şoke eden görüntü! Patenli genç kamyonun arkasına tutunup böyle dans etti

Kamyonun arkasına takıldı, yaptığı hareketler şoke etti

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.