Suzuki, Subaru, Daihatsu, Toyota ve Mazda’dan büyük iş birliği

Otomotiv endüstrisine ciddi bir değişim getiren bağlanabilirlik, bulut, yapay zeka, otonom ve elektrik gibi teknolojiler otomobilleri çevresiyle sürekli bağlantıda kalan araçlar haline getiriyor. Bu alandaki teknolojiler hızla ilerlerken üreticiler de bağımsız olarak araç iletişim cihazları ve çözümleri geliştirmeyi sürdürüyor. Öyle ki, uzaktan çalıştırma işlevleri gibi temel bağlanabilirlik hizmetlerinde bile, her bir şirket ilgili kaynakları geliştirme ve işleme noktasında farklı bir yaklaşım benimsiyor. Bu noktadan hareketle, tüketicilere mümkün olan en kısa sürede daha güvenli ve daha uygun bağlantı çözümleri sunmak isteyen otomotiv üreticileri, küresel işbirliğine giderek ortak çözümler sunmaya başladı. Suzuki Motor Corporation (Suzuki), Subaru Corporation (Subaru), Daihatsu Motor Co. Ltd. (Daihatsu), Toyota Motor Corporation (Toyota) ve Mazda Motor Corporation (Mazda) yeni nesil araç iletişim cihazlarına ait çözümleri ortak geliştirmek üzere anlaştı. Anlaşma kapsamında, daha güvenli ve daha uygun bağlantılı hizmetler için iletişim sistemleri standartlaştırılacak ve ortak iletişim sistemleri ve bağlantılı hizmetler kullanılarak otomobillerle toplumlar birbirine bağlanacak.