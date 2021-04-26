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Suzuki Swift fiyatlarında indirim (Suzuki Swift’te hangi kampanyalar var?)

26.04.2021 16:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Suzuki’nin Akıllı Hibrit Teknolojisi’ne sahip modeli Swift Hibrit, devreye alınan kampanya koşulları ve kredili ödeme ayrıcalıklarıyla kullanıcılara sunuluyor. İşte 2021 Suzuki Swift kampanyaları.

Suzuki Swift fiyatlarında indirim (Suzuki Swift’te hangi kampanyalar var?)

Suzuki, benzinli muadillerine göre %20’ye varan yakıt tasarrufu sunan Swift Hibrit için Nisan ayı sonuna kadar sürecek olan yeni kampanyasını devreye aldı. Otomatik vitesin standart olarak sunulduğu Swift Hibrit’in GL Techno versiyonu, 208 bin 900 TL’den, GLX Premium versiyonu ise 221 bin 900 TL’lik fiyatıyla tercih edilebiliyor.

ÇİFT RENK SEÇENEĞİ

Ayrıca, GLX Premium versiyonunda, çift renkli gövde rengi için fiyat farkı alınmıyor. Suzuki sahipleri, otomobillerini takasa vermeleri kaydıyla, Swift Hibrit alımlarında ilave 5 bin TL tutarında ekstra nakit indirimi imkanı da elde ediyorlar. Suzuki Swift Hibrit’ler döviz kuru farkından etkilenmeden hemen teslim edilmek üzere Suzuki Yetkili Satıcıları’nda yeni sahiplerini bekliyor.

EN FERAH OTOMOBİL

Küçük araçların büyük markası Suzuki’nin akıllı tasarımı, kompakt boyutlarına rağmen Swift Hibrit’i sınıfının en ferah otomobillerinden birisi yapıyor. Ayrıca, tüm donanım seviyelerinde standart sunulan sürüş asistanları ile Swift Hibrit, yüksek güvenlik ve teknoloji vaat ediyor. Öne çıkan sürüş asistanları çarpışma önleyici Fren Destek Sistemi, Kör Nokta Uyarı Sistemi, direksiyona müdahale eden Şeritten Ayrılmayı Önleme Sistemi, Adaptif Hız Sabitleme Sistemi ve Uzun Far Asistanı olarak sıralanıyor.


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