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’Swinger’ operasyonunda gözaltı sayısı 56’ya çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.10.2020 10:17 | Son Güncelleme

Adana merkezli 16 ilde gerçekleştirilen swinger (eş değiştirme) yöntemiyle kadınlara fuhuş yaptırdığı öne sürülen şebekeye yönelik şafak vakti düzenlenen operasyonda gözaltı sayısı 56’ya çıktı.Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri internet üzerinden swinger (eş değiştirmeli) fuhuş yapıldığı bilgisine ulaştı.

Adana merkezli 16 ilde gerçekleştirilen swinger (eş değiştirme) yöntemiyle kadınlara fuhuş yaptırdığı öne sürülen şebekeye yönelik şafak vakti düzenlenen operasyonda gözaltı sayısı 56’ya çıktı.
Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri internet üzerinden swinger (eş değiştirmeli) fuhuş yapıldığı bilgisine ulaştı. Polis bu bilgi üzerine yaklaşık 6 ay önce savcılıktan alınan izinle bu şahısları teknik ve fiziki olarak takibe başladı. Yapılan takipte çoğu resmi nikahlı evli, evli olmayan da sevgili olan 74 çiftin para karşılığı fuhuş yaptığını tespit etti. Zanlıların Adana merkezli Antalya, Mersin, Hatay, Şanlıurfa, Gaziantep, Konya, Afyonkarahisar, Kahramanmaraş, Adıyaman, Malatya, Kars, Denizli, Burdur, Şırnak ve Edirne’de bulunduğu belirlendi. Bu şahısların Türkiye genelinde gezerek gruplar halinde haftanın belirli günleri grup halinde cinsel ilişkiye girdikleri tespit edildi.

Pandemide bile durmadılar
Yapılan takip sırasında zanlıların yeni tip korona virüs nedeniyle hayat durma noktasına gelirken zanlıların buna rağmen gruplar halinde toplanıp cinsel ilişkiye girmeye devam ettiği belirlendi. Polis bu tespitleri yaptıktan sonra bugün şafak vakti Adana merkezli 16 ilde operasyon başlattı. Polis 74 zanlıyı gözaltına almak için eş zamanlı 80 adrese 500 polisle baskın yaptı. Yapılan baskınlarda şu ana kadar 56 zanlı gözaltına alınırken diğer zanlıların yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.
Ayrıca bu zanlıların 44 kadını ise mağdur ettiği öğrenildi. Polisin evlerde yaptığı aramada ise çok sayıda fantezi ürünü, uyuşturucu hap, kenevir, esrar, tabanca ve silah ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlıların sorgusu sürerken, operasyonun devam ettiği belirtildi.

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