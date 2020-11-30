Syedra Antik Kenti gün yüzüne çıkıyor! 'Diğerlerinden farklı'

Kent merkezi içinde gerçekleştirilen 2019'daki yeni dönem kazılarında, daha çok belli başlı yapılar üzerinde çalıştıklarını aktaran Ergürer, "Antik dönemin diğer kentlerindeki mimari öğelerini burada da gördük. Burada arazi zor ve bu mimari öğeleri bu zor arazide yerleştirmeleri, kentin farklılığını gösteriyor. Yükseklik birden denizden 400 metre yükseliyor. Doğal kayalıkları işlemişler, yapıları öyle yerleştirmişler. Mimari olarak diğer kentlerden farklılık gösteriyor." diye konuştu.

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi ve Syedra Antik Kenti Kazı Başkanı Doç. Dr. Ertuğ Ergürer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Syedra'nın, Kilikya bölgesinin en önemli kentlerinden biri olduğunu söyledi.

Tarihi, 2020 kazı çalışmalarında elde edilen bulgular ile milattan önce 9. yüzyıla kadar geriye gittiği ortaya çıkan kent, Kaynak Mağarası, temiz su için oluşturulmuş alt yapı sistemleri, Sütunlu Caddesi, Vaftiz Mağarası, havuzları ve sarnıçlarıyla dikkati çekiyor.

Kentin geneline baktıklarında Roma ve Bizans mimarisinin ağırlıklı olduğunun görüldüğünü vurgulayan Ergürer, Anadolu Selçuklu'ya ait seramik parçalarını da son kazılarda bulduklarını bildirdi.

KENTTEKİ ÖNEMLİ SİSTEMLERDEN BİRİ DE ALTYAPI

Ergürer, daha önceki kazılarda elde edilen bulgularda Milattan önce 3. yüzyıla kadar gittiklerini belirterek, şöyle konuştu:

"2020 çalışmalarında, bir bölgede Demir Çağ dediğimiz milattan önce 9. yüzyıla kadar geriye giden seramikler bulduk. Antik kentteki yapıların büyük kısmı bugüne kadar korundu. Burada yaşayanlar hem jeolojik yapıyı, mimariye uydurmuş hem de mimariyi jeolojik yapıya uydurarak kendi sistemlerini kullanmış. Kentteki önemli sistemlerden biri de altyapı. Kentte gördüğümüz özelliklerden biri de su sisteminin, yani şebeke sisteminin kentteki büyük yapılar kurulmadan önce hazırlanmış olması. Kanalların sarnıçlara bağlanması. Özellikle hamamda bunu görebiliyoruz.

Kentin doğal su kaynaklarını çok güzel kullanmışlar, suyu da depolamışlar. Vaftiz Mağarası denilen bir yer var. Burası mağara içinde oluşturulmuş dini bir mekandır. İçinde vaftiz havuzu ve duvarlarında freskleriyle bölgedeki tek örnek olarak karşımıza çıkıyor."