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Syedra Antik Kenti gün yüzüne çıkıyor! 'Diğerlerinden farklı'

30.11.2020 11:31 | Son Güncelleme:
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Syedra Antik Kenti gün yüzüne çıkıyor! 'Diğerlerinden farklı'

Antalya'nın Alanya ilçesindeki Seki Mahallesi'nde bulunan Syedra Antik Kenti'nde Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü izni ile yürütülen çalışmalarda Hellenistik, Roma, Bizans ve Anadolu Selçuklu dönemlerine ait eserler gün yüzüne çıkarıldı. Mimari olarak diğer kentlerden farklılık gösteren bölge ücretsiz olarak ziyaret edilebiliyor.

Tarihi, 2020 kazı çalışmalarında elde edilen bulgular ile milattan önce 9. yüzyıla kadar geriye gittiği ortaya çıkan kent, Kaynak Mağarası, temiz su için oluşturulmuş alt yapı sistemleri, Sütunlu Caddesi, Vaftiz Mağarası, havuzları ve sarnıçlarıyla dikkati çekiyor.

Hellenistik, Roma, Bizans ve Anadolu Selçuklu'nun kadim izlerini geleceğe taşıyan Syedra, ücretsiz olarak ziyaret edilebiliyor.

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi ve Syedra Antik Kenti Kazı Başkanı Doç. Dr. Ertuğ Ergürer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Syedra'nın, Kilikya bölgesinin en önemli kentlerinden biri olduğunu söyledi.

Kentte, ilk kazı çalışmalarının 1994-1999 yıllarında kurtarma kazıları şeklinde yapıldığına değinen Ergürer, Syedra'nın kalbi sayılan Sütunlu Cadde'nin de bu dönemde ortaya çıkarıldığını dile getirdi.

Kent merkezi içinde gerçekleştirilen 2019'daki yeni dönem kazılarında, daha çok belli başlı yapılar üzerinde çalıştıklarını aktaran Ergürer, "Antik dönemin diğer kentlerindeki mimari öğelerini burada da gördük. Burada arazi zor ve bu mimari öğeleri bu zor arazide yerleştirmeleri, kentin farklılığını gösteriyor. Yükseklik birden denizden 400 metre yükseliyor. Doğal kayalıkları işlemişler, yapıları öyle yerleştirmişler. Mimari olarak diğer kentlerden farklılık gösteriyor." diye konuştu.

Kentin geneline baktıklarında Roma ve Bizans mimarisinin ağırlıklı olduğunun görüldüğünü vurgulayan Ergürer, Anadolu Selçuklu'ya ait seramik parçalarını da son kazılarda bulduklarını bildirdi.

KENTTEKİ ÖNEMLİ SİSTEMLERDEN BİRİ DE ALTYAPI

Ergürer, daha önceki kazılarda elde edilen bulgularda Milattan önce 3. yüzyıla kadar gittiklerini belirterek, şöyle konuştu:

"2020 çalışmalarında, bir bölgede Demir Çağ dediğimiz milattan önce 9. yüzyıla kadar geriye giden seramikler bulduk. Antik kentteki yapıların büyük kısmı bugüne kadar korundu. Burada yaşayanlar hem jeolojik yapıyı, mimariye uydurmuş hem de mimariyi jeolojik yapıya uydurarak kendi sistemlerini kullanmış. Kentteki önemli sistemlerden biri de altyapı. Kentte gördüğümüz özelliklerden biri de su sisteminin, yani şebeke sisteminin kentteki büyük yapılar kurulmadan önce hazırlanmış olması. Kanalların sarnıçlara bağlanması. Özellikle hamamda bunu görebiliyoruz.

Kentin doğal su kaynaklarını çok güzel kullanmışlar, suyu da depolamışlar. Vaftiz Mağarası denilen bir yer var. Burası mağara içinde oluşturulmuş dini bir mekandır. İçinde vaftiz havuzu ve duvarlarında freskleriyle bölgedeki tek örnek olarak karşımıza çıkıyor."

'SÜTUNLU CADDE, GÖRKEMLİ BİR MİMARİYE SAHİP'

Kentteki bazı yapıların işlevlerini henüz çözemediklerine değinen Ergürer, kentin en iyi korunmuş yapısı hamam bölgesinde kazı çalışmalarının yoğunlaştığını söyledi.

Ergürer, buldukları sikkeler ve yazıtlarda bu bölgede güreşçilerin spor kompleksinin olduğunu gördüklerini ifade ederek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Görkemli bir mimariye sahip Sütunlu Cadde, Syedra'nın merkezi konumunda. Granit sütunların yükseldiği bu alan, çatıyla kapatılmış, arkasında da büyük dükkanlar yapılmış. Kentte tespit edilen çok sayıda işlik, burada zeytinyağı ve şarap işçiliğinin yoğun şekilde yapıldığını gösteriyor. Seramik atölyelerinde üretilen 'amphora' dediğimiz çift kulplu büyük kaplar, farklı kentlere ihraç edildiğini biliyoruz. Bunun dışında Sütunlu Cadde'de tespit edilen yazıtlardan kentin bir meclisi olduğu anlaşılmıştı. Daha önceki çalışmalarda meclis binasının kentin aşağısında olduğu düşünülmüştü. Ancak son çalışmalarda meclis binasının Sütunlu Cadde'deki terasta olduğunu tespit ettik."

AA

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Bakımsız harabe olmuş.birçok eser yıkılmış.yolu bile yok .yazık yazık

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