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T şeklindeki telefon LG Wing Türkiye'de satışa çıktı! İşte LG Wing'in Türkiye fiyatı

03.02.2021 14:54 | Son Güncelleme:
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T şeklindeki telefon LG Wing Türkiye'de satışa çıktı! İşte LG Wing'in Türkiye fiyatı

LG Wing Türkiye'de satışa sunuldu. Döndürülebilir bir yapıda olan ve ekranı döndürüldüğünde T şeklini alan akıllı telefon LG Wing özellikleri kadar Türkiye fiyatıyla da ilgi çekecek gibi görünüyor. İşte LG Wing'in Türkiye fiyatı!

LG Wing, LG tarafından geçtiğimiz aylarda tanıtılmış ve tanıtımı izleyenlerin fazlasıyla dikkatini çekmişti. Zira bu akıllı telefon, günümüzün yükselen katlanabilir akıllı telefon trendine karşı döndürülebilir bir ekran tasarımını benimsiyor. Ekran döndürüldüğünde ise ikinci bir ekran çıkıyor ve böylece çeşitli görevler aynı anda yapılabiliyor, bazı uygulamalar bölünmüş olarak iki ekranda çalışabiliyor. Yurt dışında bir süredir satışta bulunan LG Wing, şimdi ise Türkiye'ye giriş yaptı.

LG WİNG'İN ÖZELLİKLERİ NELER?

LG Wing'in fiyatına geçmeden önce akıllı telefonun özelliklerinden biraz bahsedelim. LG Wing, 6,8 inçlik OLED ana ekrana ve bu ekranın altında yer alan 3,9 inçlik ikincil bir ekrana ev sahipliği yapıyor. Ana ekran döndürüldüğünde ikincil ekran ortaya çıkıyor ve telefon T şeklini alıyor. Böylesine ilginç bir tasarıma sahip telefona ise Snapdragon 765G işlemcisi güç veriyor. Bu işlemciye 8 GB RAM ve 256 GB dahili depolama alanı eşlik ediyor. Telefon 4.000 mAh'lik bir batarya ile geliyor ve LG Wing'in arka tarafında sırasıyla 64 MP + 13 MP + 12 MP olarak görev yapan 3'lü bir kamera kurulumu bulunuyor. Son olarak Wing'in ön tarafında 32 MP'lik bir selfie kamerasının yer aldığını belirtelim.

LG Wing özellikleri

İŞTE LG WİNG'İN FİYATI

LG Wing'in fiyatı 14.999 TL olarak açıklanmış durumda. Gördüğünüz üzere telefon iPhone 12, Galaxy S21 gibi amiral gemisi seviyesindeki akıllı telefonlardan çok daha pahalı bir fiyata sahip. Ancak bu fiyatın farklı tasarımla doğrudan doğruya alakası olabilir. Zira günümüzde yeni nesil katlanabilir akıllı telefonlar da amiral gemisi akıllı telefonlara nazaran daha yüksek bir fiyata sahipler.

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