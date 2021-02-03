T şeklindeki telefon LG Wing Türkiye'de satışa çıktı! İşte LG Wing'in Türkiye fiyatı

LG Wing, LG tarafından geçtiğimiz aylarda tanıtılmış ve tanıtımı izleyenlerin fazlasıyla dikkatini çekmişti. Zira bu akıllı telefon, günümüzün yükselen katlanabilir akıllı telefon trendine karşı döndürülebilir bir ekran tasarımını benimsiyor. Ekran döndürüldüğünde ise ikinci bir ekran çıkıyor ve böylece çeşitli görevler aynı anda yapılabiliyor, bazı uygulamalar bölünmüş olarak iki ekranda çalışabiliyor. Yurt dışında bir süredir satışta bulunan LG Wing, şimdi ise Türkiye'ye giriş yaptı.

LG WİNG'İN ÖZELLİKLERİ NELER?

LG Wing'in fiyatına geçmeden önce akıllı telefonun özelliklerinden biraz bahsedelim. LG Wing, 6,8 inçlik OLED ana ekrana ve bu ekranın altında yer alan 3,9 inçlik ikincil bir ekrana ev sahipliği yapıyor. Ana ekran döndürüldüğünde ikincil ekran ortaya çıkıyor ve telefon T şeklini alıyor. Böylesine ilginç bir tasarıma sahip telefona ise Snapdragon 765G işlemcisi güç veriyor. Bu işlemciye 8 GB RAM ve 256 GB dahili depolama alanı eşlik ediyor. Telefon 4.000 mAh'lik bir batarya ile geliyor ve LG Wing'in arka tarafında sırasıyla 64 MP + 13 MP + 12 MP olarak görev yapan 3'lü bir kamera kurulumu bulunuyor. Son olarak Wing'in ön tarafında 32 MP'lik bir selfie kamerasının yer aldığını belirtelim.