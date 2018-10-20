"Tabiatın kalbi" Bolu'da hedef 1,5 milyon ziyaretçi

BOLU (AA) - MEHMET EMİN GÜRBÜZ - Yüzde 65'i ormanlarla kaplı olan, bünyesinde Abant, Gölcük ve Yedigöller gibi doğa harikası alanları barındıran "tabiatın kalbi" Bolu, yerli ve yabancı tatilcilerin yoğun ilgi gösterdiği mekanlar arasında yer aldı.

Ankara ve İstanbul gibi iki metropol kent arasında yer alan ve kolay ulaşım sağlanan Bolu, dört mevsim ayrı güzelliğe bürünen Gölcük ve Abant tabiat parkları ve Yedigöller Milli Parkı ile yerli ve yabancı ziyaretçilerin ilgi odağı oldu.

Sonbaharda renk cümbüşünün yaşandığı doğa harikası alanları, 9 ayda yaklaşık 1 milyon 250 bin kişi ziyaret etti. Abant ve Gölcük tabiat parkları ile Yedigöller Milli Parkı, özellikle sonbaharda, yeşil ve sarının bütün tonlarının harmanlandığı doğasıyla farklı bir tatil geçirmek isteyenlere alternatif sunuyor.

Tabiat parklarını ve milli parkı ziyaret edenler, yaban hayatının da içerisinde bulunduğu bölgede otellerde, kamp alanlarında ya da karavanlarda konaklama imkanı buluyor.

"Orman denizi" olarak adlandırılan Yedigöller bölgesi, yurt içinden ve dışından gelen fotoğraf tutkunlarının da gözde mekanı oluyor. Fotoğrafçılar, bölgede güzel fotoğraflar çekebilmek için uzun süre çalışma yapıyor.

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