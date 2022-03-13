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TABİP-SEN'den 14-16 Mart'ta iş bırakma eylemi

13.03.2022 20:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TABİP-SEN, 14-16 Mart tarihlerinde iş bırakma eylemi gerçekleştirileceğini duyurdu. TABİP-SEN'den yapılan açıklamada "Hakkımızı aramak adına, bizler için çok önemli bir gün olan “14 Mart Tıbbiyeliler Günü”nü kutlamayıp özlük haklarımızın kaybı, bir türlü çözüme kavuşmayan şiddet ve malpraktis olayları ve daha bekleyen dağ gibi sorunlarımız nedeniyle -acil vb. istisnai hizmetler harici- üç gün boyunca iş bırakıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

TABİP-SEN'den 14-16 Mart'ta iş bırakma eylemi

TABİP-SEN'den 14-16 Mart tarihlerinde gerçekleştirilecek olan iş bırakma eylemi ile ilgili bir açıklama geldi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Ülkemizde sağlık alanında birçok altyapı ve sağlık teknolojileri yatırımı yapıldı. Bugün geldiğimiz noktada ise nitelikli hekimlerimiz ve iyi bir altyapımız olmasına rağmen sistem verimsiz çalışıyor. Nasıl ki adaletin ve kanunların olmadığı yerlerde adliye binaları işe yaramaz ise, biz hekimlerin olmadığı yerlerde de koskoca binalar hiçbir işe yaramayacaktır. O binaları anlamlı kılan; içindeki hekimlerin mesleki becerileri ve özverili çalışmalarıdır.

Hem hizmet veren hekimler, hem de hizmet alan vatandaşlarımız mutsuz. Özellikle kronik hastalığı olan, ileri tetkik tedavi ve araştırma gerektiren hastalar ile “gerçek” acil hastalar, sistem tarafından mağdur ediliyor.

Biz hekimler; bu sıkıntıları yıllardır çekiyoruz ama artık iş tıkanma ve tükenme noktasına geldi. Hekimleri mutsuz, güvensiz ve isteksiz olan bir topluluğun kendisi de mutsuz olur.

Sağlık sistemindeki sorunların çözümü; hekimlerin üzerindeki ekonomik (özlük hakları), hukuki (malpraktis), sosyal (şiddet) baskılarının kaldırılması ile ancak mümkündür. Bu; herkesin kazanacağı bir reçetedir. Gerçek olan şu ki; gençliğimizi feda etmiş hekimler olarak; bizlerin emeğinin karşılığının, hiçbir ücret veya ömür ile ödenemeyecek olmasıdır. Hekimlerin üzerindeki baskıların kalkması da, defansif tıbbın azalmasına; bu da sağlıktaki israfın son bulmasına yol açacaktır ve sonuç itibarıyla devletimiz kazanacaktır. Hekimlerin üzerindeki baskıların kalkması vatandaşların nitelikli sağlık hizmeti almasına yol açacak ve milletimiz kazanacaktır.

Salt, hastaların istek ve arzularına göre kurgulanan sağlık politikalarının; “tabip merkezli” bir anlayışla bilimsel dayanaklara göre yeniden dönüştürülmesi artık bir zorunluluktur.

Hekimler olarak talebimiz nettir; güven ve huzur içerisinde mesleğimizi icra edecek, insan onuruna yaraşır bir şekilde yaşayacak koşulların sağlanmasıdır. Hakkımızı aramak adına, bizler için çok önemli bir gün olan “14 Mart Tıbbiyeliler Günü”nü kutlamayıp; özlük haklarımızın kaybı, bir türlü çözüme kavuşmayan şiddet ve malpraktis olayları ve daha bekleyen dağ gibi sorunlarımız nedeniyle -acil vb. istisnai hizmetler harici- üç gün boyunca iş bırakıyoruz. Görmek istemeyen gözler görsün, işitmek istemeyen kulaklar işitsin, farketmek istemeyen zihinler kavrasın ve uyuyan kalpler, vicdanlar uyansın diye...Feryadımız; gerçek bayramlara çağrı olsun diye…
Eylemimize katılan, destek veren, gönülden bize hak veren herkese ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Kamuoyuna saygılarımızla."

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