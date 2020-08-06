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Tablet satışları sürpriz bir şekilde arttı

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 06.08.2020 13:53 | Son Güncelleme

Çok uzun bir süredir düşüş eğiliminde olan tablet satışları geçtiğimiz çeyrekte artış gösterdi. İşte detaylar.

Tablet satışları sürpriz bir şekilde arttı

Akıllı telefon ekranlarının büyümesi sonrasında tablet satışlarında önemli bir düşüş gözlenmişti. Bu düşüş yüzünden pek çok üretici tablet tarafındaki üretim bandını durdurma kararı almıştı.

4 – 5 sene öncesinde pek çok akıllı telefon üreticisi tablet pazarında boy gösterirken şimdilerde tablet üreten fazla isim kalmadı. Bu durumun temel nedeni ise tablet satışlarının artık durma noktasına gelmiş olması.

TABLET SATIŞLARINDA İLGİNÇ YÜKSELİŞ

Son yıllarda tablet satışlarında doğrusal bir düşüş söz konusuydu. Lakin 2020’nin 2. Çeyreğinde satışlar sürpriz bir şekilde yükseldi.

2020’nin 2. çeyreğinde koronavirüs salgını yüzünden akıllı telefon satışları azalmıştı. Hal böyleyken kimse tablet pazarında bir sıçrama yaşanacağını beklemiyordu. Lakin Canalys tarafından ortaya konulan rapora göre geçtiğimiz çeyrekteki tablet satışlarında önemli bir artış yaşandı.

2020’nin ikinci çeyreğinde 37.5 milyon tablet satıldı. Bu sayı geçtiğimiz yılın aynı döneminde 29.7 milyondu.

PAZARDA LİDER DEĞİŞMEDİ

Sizlerin de tahmin edebileceği üzere pazardaki lider isimler değişmedi. Apple yine 14.2 milyonluk iPad satışı ile tüm pazarında yüzde 38’ine hitap etmeyi başardı. Samsung yüzde 18.7 ile ikinci sırada yer alırken onu yüzde 12.7 ile Huawei takip etti.

Listenin 4. Sırasında ise ülkemizde hizmet vermeyen isimlerden biri olan Amazon yer alıyor. Amazon pazarın yüzde 8.4’ün hitap ederken onun arkasından yüzde 7.5 ile Lenovo geldi.

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