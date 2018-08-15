Tacikistan, Afganistan'la Korkul sınır kapısını kapattı

Tacikistan hükümeti, Taliban saldırılarından kaynaklanan güvenlik endişesiyle Afganistan'la Kokul sınır kapısını kapattı.
Tacikistan Sınır Koruma Birlikleri Basın Sözcüsü Muhammadjon Ulughocayev, yaptığı açıklamada, Tacikistan'ın Farhor ilçesi sınırındaki Afganistan'ın Ay Hanım kasabasının Taliban tarafından ele geçirilmesinin ardından "Kokul" sınır kapısının geçici olarak kapatıldığını duyurdu.
Ulughocayev, Taliban militanlarının Afganistan'ın Tacikistan sınırı yakınlarında yoğunlaşmasına rağmen Tacik-Afgan sınırındaki durumun istikrarlı olduğunu belirterek, "Tacik-Afgan sınırı tamamen kontrol altında. Sınırın diğer tarafındaki olayları takip ediyoruz." dedi.
Tacik-Afgan sınırı ihlali veya sınırın yasa dışı yollarla geçilmesine yönelik herhangi bir girişimin tespit edilmediğini belirten Ulughocayev, Afgan-Tacik sınırındaki altı sınır kapısından beşinin rutin olarak çalışmaya devam ettiği bilgisini paylaştı.
Önceki gün Afganistan'ın kuzeydoğusundaki Tahar vilayetinin Tacikistan sınırındaki Ay Hanım Gümrük Sınır Kapısı'na Taliban militanlarınca düzenlenen saldırıda 12 polis yaşamını yitirmişti.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan 'yeni yaptırım' sorusuna yanıt: Böyle bir bilgi yok
ABD'li rahip Brunson'ın itirazına mahkemeden ret kararı
Suriyeliler ülkelerine ‘koşarak’ döndü!
MHP'ye dönen Hayati Arkaz'dan ilk açıklama
Ölü sayısı 38'e yükseldi, enkazdan hala yardım çığlıkları yükseliyor!
Tüyleriniz diken diken olacak! Aldatıldığını öğrenince intihar etmek istedi ama...
KPSS puanları kaç yıl geçerli? Öğretmen adaylarına müjde
Türkiye'nin boykot kararı ABD'yi ne kadar etkiler?
Türkiye iPhone için ne kadar para harcadı? İşte cevabı...
Ve harekete geçildi! Türkiye'den dijital reklama dev boykot!
Şanlıurfa'da iğrenç olay! Kendisini doktor olarak tanıtıp küçük kız çocukları taciz etti
Bursa'da otobüs devrildi: Ölü ve çok sayıda yaralı var
300'den fazla insanı katletti! O yaşayan bir ölüm meleği
Okuyucu Yorumları 0 yorum