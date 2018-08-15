Tacikistan, Afganistan'la Korkul sınır kapısını kapattı

Tacikistan hükümeti, Taliban saldırılarından kaynaklanan güvenlik endişesiyle Afganistan'la Kokul sınır kapısını kapattı.

Tacikistan Sınır Koruma Birlikleri Basın Sözcüsü Muhammadjon Ulughocayev, yaptığı açıklamada, Tacikistan'ın Farhor ilçesi sınırındaki Afganistan'ın Ay Hanım kasabasının Taliban tarafından ele geçirilmesinin ardından "Kokul" sınır kapısının geçici olarak kapatıldığını duyurdu.

Ulughocayev, Taliban militanlarının Afganistan'ın Tacikistan sınırı yakınlarında yoğunlaşmasına rağmen Tacik-Afgan sınırındaki durumun istikrarlı olduğunu belirterek, "Tacik-Afgan sınırı tamamen kontrol altında. Sınırın diğer tarafındaki olayları takip ediyoruz." dedi.

Tacik-Afgan sınırı ihlali veya sınırın yasa dışı yollarla geçilmesine yönelik herhangi bir girişimin tespit edilmediğini belirten Ulughocayev, Afgan-Tacik sınırındaki altı sınır kapısından beşinin rutin olarak çalışmaya devam ettiği bilgisini paylaştı.

Önceki gün Afganistan'ın kuzeydoğusundaki Tahar vilayetinin Tacikistan sınırındaki Ay Hanım Gümrük Sınır Kapısı'na Taliban militanlarınca düzenlenen saldırıda 12 polis yaşamını yitirmişti.

