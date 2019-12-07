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Tacikistan alüminyumda gözünü Türkiye'ye dikti

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.12.2019 09:43 | Son Güncelleme

Gelecek yıl 260 bin ton alüminyum ihraç etmeyi planlayan ülke, Türkiye'den de 402,2 milyon dolarlık gelir elde etmeyi hedefliyor

TAŞKENT (AA) – Tacikistan,Türkiye'nin önemli bir alıcı konumunda bulunduğu alüminyum ihracatından 402,2 milyon dolar gelir elde etmeyi planlıyor.

Tacikistan, 2018-2020 dönemine ilişkin makro ekonomik planlama yaparken Türkiye'yi de önemli bir ülke olarak konumlandırmış durumda.

Ülke, sözkonusu süreçte gelecek yıldan itibaren Türkiye'ye 402,2 milyon dolarlık alüminyum ihracatı gerçekleştirmeyi hedefliyor.

Ürettiği alüminyumun hemen hemen tamamını yurt dışına satan Tacikistan, 2020 yılında 260 bin ton alüminyum ihraç etmeyi öngörüyor.

Tacikistan Ekonomik Kalkınma ve Ticaret Bakanı Nematulla Hikmatullazade, yaptığı açıklamada, geçen yıl üretilen alüminyumun 95 bin tonunun yurt dışına ihraç edildiğine vurgu yaptı ve ülkesinin bundan 199 milyon dolar gelir elde ettiğini aktardı.

Ülkenin ihracat planı ile ilgili ayrıntılı bilgi veren Hikmatullazade, 2018'de yurt dışına satılan alüminyumun yüzde 80'inin Türkiye'ye ihraç edildiğinin altını çizdi.

Tacik makamlarına göre, 2018'de ülkedeki alüminyum üretimi 95,8 bin ton olurken, bu yıl ise üretimin yüzde 55 artışla 149 bin tona ulaşması bekleniyor.

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aluminyum Tacikistan

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