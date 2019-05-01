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Tacikistan uyruklu DEAŞ'lı ailelerin çocukları ülkesine döndü

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.05.2019 23:12 | Son Güncelleme

Irak'taki 84 Tacik çocuk, özel uçakla Bağdat'tan Duşanbe'ye getirildi

Terör örgütü DEAŞ üyesi Tacikistan uyruklu ailelerin Irak'taki 84 çocuğu, özel uçakla Bağdat'tan Duşanbe'ye getirildi.

Tacikistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, hükümetin girişimleriyle DEAŞ'lı Tacikistan uyruklu ailelere mensup 84 çocuk özel uçakla Bağdat'tan Duşanbe'ye getirildi.

Irak'taki cezaevi ve çocuk esirgeme kurumlarında Tacikistan uyruklu 95 çocuk ile 43 kadının bulunduğu tespit edildi.

Tacik çocuklar ülkeye getirilirken, 11 Tacik çocuğun daha ülkeye getirilmesine ilişkin görüşmelerin sürdüğü belirtildi.

Yaşları 1,5 ile 15 arasında değişen çocukların bir kısmı Duşanbe Havalimanı'nda akrabalarına teslim edilirken, bir kısmı da çocuk esirgeme kurumlarına yerleştirildi.

Ülkeye getirilen çocukların bir kısmının daha önce aileleriyle birlikte Irak'a gittiği, bazılarının da o topraklarda doğduğu aktarıldı.

Çocukların birçoğunun babalarının DEAŞ'a karşı düzenlenen operasyonlarda öldüğü, annelerinin de teröristlere destek suçlamasıyla Irak'ta tutuklu bulunduğu vurgulandı.

Tacik makamlarına göre, çeşitli dönemlerde 1500'den fazla Tacik vatandaşı DEAŞ saflarında savaşmak için Suriye ve Irak'a giderken, 100'den fazla Tacik vatandaşı ülkeye döndü, 500'e yakın Tacik vatandaşı da çatışmalarda öldü.

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Anahtar Kelimeler:
DEAŞ Tacikistan

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