Taciz ettiği evli kadının kapısına dayanınca gözaltına alındı

Olay, Konyaaltı İlçesi Pınarbaşı Mahallesi'nde dün saat 18.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre evli ve 1 çocuk annesi N.D. adlı kadının evine icra geldi. İcradan kurtulmaya çalışan N.D.'ye yaklaşık 6 ay önce tanıştığı M.Ö. avukat olduğunu söyledi. M.Ö., icra sorununu çözebileceğini bildirerek, kadınla irtibat kurdu ancak zamanla taciz etmeye başladı. N.D., bu süreçte sonuncusu 2 ay önce olmak üzere 3 kez uzaklaştırma kararı aldırdı.

UZAKLAŞTIRMA SÜRESİ BİTİNCE EVİNE GELDİ

Ancak M.Ö. vazgeçmedi. Son uzaklaştırma süresinin bittiği cumartesi günü, N.D.'nin evine gelip, kendisine açılmayan kapıyı tekmeledi. Polisi arayan N.D., M.Ö.'den şikayetçi oldu. Gözaltına alınıp, polis merkezine götürülen M.Ö. hakkında yeniden uzaklaştırma kararı verilip, serbest bırakıldı.

TABANCA ÇALILIKTA BULUNDU

Korkuya kapılan N.D. ise yanına oğlunu da alıp annesinin Pınarbaşı Mahallesi'ndeki evine gitti. Ancak M.Ö. dün akşam, N.D.'nin annesinin evine geldi. Üzerinde tabanca olan M.Ö., özür dilemeye başladı. Bu sırada N.D.'nin oğlu önce polisi ardından da babası E.D.'yi aradı.