Taciz iddiasına polisten görüntülü yanıt

Açıklamada, DHKP-C terör örgütünün alan yapılanması DMH/KEC (Devrimci Memur Hareketi/ Kamu Emekçileri Cephesi) içerisinde faaliyet yürüten ve Yüksel Caddesi'nde devam eden eylemlere katılan N.B, A.K, G.B, A.Ş. ve M.D'nin sosyal medya hesaplarında M.D'nin gözaltı videosuna yer vererek ve videodan belirli bir kısmı keserek olayı provoke ve güvenlik güçlerini teşhir etmeye çalıştıkları kaydedildi.

Sakarya Caddesi'nde 16 Şubat'ta TAYAD (Tutuklu ve Hükümlü Aileleri Dayanışma Derneği) tarafından, tutuklanan örgüt üyelerine destek ve tutukluların cezaevi koşulları gibi sebeplerle cumartesi günleri gerçekleştirilen kanuna aykırı eylemde M.D. isimli DHKP-C terör örgütü sempatizanının gözaltına alındığı sırada, cinsel tacize uğradığı iddiası üzerine Ankara Emniyet Müdürlüğünün resmi internet sitesinden açıklama yapıldı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü, geçen cumartesi günü Sakarya Caddesi'nde yasa dışı gösteri yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan bir kadına yönelik "polisin tacizde bulunduğu" iddiaları üzerine, aralarında söz konusu kadının da bulunduğu 3 eylemcinin gözaltına alınmasına ilişkin polis kamerası tarafından çekilen görüntüleri yayımladı.

Söz konusu iddiaların bazı basın kuruluşları tarafından da haberleştirildiği belirtilen açıklamada, "Saat 18.00'de Yüksel Caddesi Konur Sokak kesişiminde gerçekleşen sözde 'Yüksel Direnişi' eylemine katıldığından hakkında yakalama işlemi yapılarak 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu'nun 32. Maddesinden hakkında ikinci kez idari işlem yapılmıştır." ifadelerine yer verildi.

M.D. isimli şahsın Çorum'da ikamet ettiği, zaman zaman Ankara'ya gelerek DHKP/C terör örgütü açık alan yapılanmaları organizesinde düzenlenen eylem ve etkinliklere katıldığı bildirilen açıklamada, kardeşi B.R.D'nin de anılan söz konusu eylemlerde aktif bir şekilde faaliyet yürüttüğü, babaları E.D'nin ise Çorum ilinde öğretmenlik yaparken FETÖ/PDY terör örgütü içerisindeki faaliyetlerinden dolayı (Aktif Eğitim Sen üyesi olduğu) 2016 yılının ağustos ayında ihraç edildiği belirtildi.

M.D'nin 2017 yılında 1, 2018 yılında 1, 2019 yılında 2 defa söz konusu eylemlerde yer aldığı, kardeşi B.R.D'nin 2017 yılında 1, 2018 yılında 14, 2019 yılında 3 defa söz konusu eylemlerde yer aldığı ve çok defa destek verdikleri, ayrıca Çankaya ilçesi Yüksel Caddesi'nde 17 Mart 2017 tarihinde gerçekleştirilen kanuna aykırı eylemde yer aldıklarından dolayı haklarında 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununa muhalefet suçundan adli işlem yapıldığı açıklandı.