Taciz şüphelisini dövüp, polis gelene kadar iş yerinde tuttular

Cemil SEVAL/MANİSA, (DHA) - MANİSA'da, oyun salonunda 11 yaşındaki erkek çocuğuna cinsel tacizde bulunduğu öne sürülen Afganistan uyruklu A.K. (25), çevredekilerce dövülüp, polis gelene kadar iş yerinde tutuldu. A.K., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Olay, öğle saatlerinde, Şehzadeler ilçesine bağlı 1. Anafartalar Mahallesi'ndeki oyun salonunda meydana geldi. Salona müşteri gibi gelen Afgan A.K., iddiaya göre, oyun oynayan çocuklardan birinin yanına yaklaşıp, cinsel tacizde bulundu. Oyun salonu işletmecisi, tacizi güvenlik kameralarından tespit etti. İşletmeci, daha sonra olayı çevredeki esnafa anlattı. Bunun üzerine toplanan esnaf, A.K.'yi tekme tokat dövmeye başladı. Polise haber verilirken, A.K. de ekipler gelene kadar oyun salonunda tutuldu. Kısa sürede olay yerine gelen polisler, üzerinden kimlik çıkmayan A.K.'yi gözaltına aldı. Manisa Şehir Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen A.K., sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Tacize uğradığı belirtilen çocuğun ailesi ise oyun salonunun sahibi ile Afgan A.K. hakkında emniyette şikayetçi oldu.

Öte yandan taciz şüphelisi A.K.'nin esnaf tarafından dövüldüğü anlar, güvenlik kameralarınca anbean kaydedildi.

