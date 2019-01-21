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Tahincioğlu All-Star 2019’da organ bağışı mesajı

SAĞLIK HABERLERİ  | 21.01.2019 15:00 | Son Güncelleme

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nin organizasyonu All-Star 2019’da organ bağışına dikkat çekildi.

Tahincioğlu All-Star 2019’da organ bağışı mesajı

İSTANBUL, (DHA)- Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nin organizasyonu All-Star 2019’da organ bağışına dikkat çekildi. Karaciğer nakliyle hayata tutunan Zeynep Berra Çay, seyircilerin alkışlarıyla sahaya inip 'Organ Bağışla, Hayat Ver' mesajı verdi.

Organ bağışı konusundaki sosyal sorumluluk projelerine destek veren aynı zamanda Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ve All-star Resmi Sağlık Sponsoru olan Memorial, önemli bir organizasyona imza attı. Memorial Ataşehir Hastanesi Organ Nakli Merkezi Başkanı Prof. Dr. Kamil Yalçın Polat ve ekibi tarafından gerçekleştirilen karaciğer nakliyle hayata tutunan Zeynep Berra Çay (6), doktoru ile parkeye indi ve maçın başlaması için hakeme topu verdi. Yıldız oyuncuların ve seyircilerin alkışlarıyla sahaya inen Zeynep Berra 'Organ Bağışla, Hayat Ver' mesajı verdi. Karaciğer yetmezliği nedeniyle komaya giren ve 4 ay önce annesinden alınan karaciğer ile hayata dönen Zeynep Berra, kendisi gibi binlerce organ yetmezliği hastasının sesi oldu.

"GELİN SİZ DE ORGAN BAĞIŞLAYIN"

Prof. Dr. Kamil Yalçın Polat, yıllardır ülkemizde organ bağışı konusunda farkındalığın artması için önemli çalışmalar yaptıklarını ve bu organizasyonun da büyük ses getireceğini düşündüğünü belirterek, “Memorial Sağlık Grubu ülkemizde organ bağışının artması yönünde son derece faydalı çalışmalar yapmış bir kurum. Bu kez de basketbolun en görkemli organizasyonu olan All-Star 2019’da organ bağışına dikkat çekiyoruz. Çünkü ülkemizde her yıl binlerce insan organ nakli olamadığı için hayatını kaybediyor. 6 yaşındaki Zeynep Berra, 4 ay önce yapılan karaciğer nakli ile hayata tutundu. Şimdi ise ailesiyle birlikte sağlıkla aramızda. Bu bize gurur veriyor. Bu çocuklarımız sağlıkla yaşasın, büyüsün ve topluma örnek birer birey olsun. Gelin siz de organlarınızı bağışlayın, hayat kurtarın demek için buradayız” dedi.

Tahincioğlu All-Star 2019’da organ bağışı mesajıTahincioğlu All-Star 2019’da organ bağışı mesajıTahincioğlu All-Star 2019’da organ bağışı mesajı

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