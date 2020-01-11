HABER
  4. Tahran'da anma eylemi rejim karşıtı gösteriye dönüştü! 'Devrim Muhafızları ülkeyi rahat bırak'

Tahran'da anma eylemi rejim karşıtı gösteriye dönüştü! 'Devrim Muhafızları ülkeyi rahat bırak'

DÜNYA HABERLERİ  | 11.01.2020 18:58 | Son Güncelleme

İran'ın başkenti Tahran'da düşürülen uçakta hayatını kaybedenler için düzenlenen anma rejim karşıtı gösteriye dönüştü.

Tahran'daki Emir Kebir Üniversitesi'nin önünde İran'ın düşürdüğü Ukrayna Havayolları'na ait yolcu uçağında hayatını kaybedenler için düzenlenen gösteride rejim karşıtı sloganlar atıldı.

"DEVRİM MUHAFIZLARI UTAN, ÜLKEYİ RAHAT BIRAK"

Toplanan kalabalık "Devrim Muhafızları utan, ülkeyi rahat bırak", "Diktatöre ölüm", "Yalancılar istifa", "Silahlı kuvvetler genel komutanı (Hameney) istifa", "Bana fitneci deme, fitnecinin kendisi sensin" sloganları attı.

POLİS MÜDAHALE ETTİ

İran özel harekat polisleri, atılan sert sloganların ardından öfkeli kalabalığa müdahale etti. Polis gösteri yerine giden yolları kapattı ve vatandaşların o tarafa doğru gitmesine izin vermedi.

(AA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNEREmeklilik, ek gösterge, EYT! Bakan duyurdu...Emeklilik, ek gösterge, EYT! Bakan duyurdu...
Mandalina şenliğine akın ettilerMandalina şenliğine akın ettiler
İzmir’de 2 kişiyi öldüren, polisi yaralayan zanlı cezaevinde intihar ettiİzmir’de 2 kişiyi öldüren, polisi yaralayan zanlı cezaevinde intihar etti
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
İRAN Tahran iran uçak kazası Ukrayna uçağı

En Çok Okunan Haberler

Çavuşoğlu'nda flaş açıklama: Sebebi Fransa

Çavuşoğlu'nda flaş açıklama: Sebebi Fransa

Marmara Denizi'nde 9 saatte 38 deprem!

Marmara Denizi'nde 9 saatte 38 deprem!

Korkutan haber! Yoğun bakıma kaldırıldı

Korkutan haber! Yoğun bakıma kaldırıldı

Fox TV'de Kadın dizisi için şok karar!

Fox TV'de Kadın dizisi için şok karar!

İstanbul'da deprem!

İstanbul'da deprem!

Her şeyi tek tek anlattı: Cumhurbaşkanı Erdoğan kaçırılsaydı...

Her şeyi tek tek anlattı: Cumhurbaşkanı Erdoğan kaçırılsaydı...

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Son Dakika: İran'dan ABD'nin teklifine yanıt geldi!

Son Dakika: İran'dan ABD'nin teklifine yanıt geldi!

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Son dakika: 80 ABD'li asker öldürüldü iddiasına yalanlama

Son dakika: 80 ABD'li asker öldürüldü iddiasına yalanlama

İran'da 176 kişiyi taşıyan yolcu uçağı düştü! Kurtulan olmadı

İran'da 176 kişiyi taşıyan yolcu uçağı düştü! Kurtulan olmadı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Libya'dan Türkiye'ye kritik ziyaret!

Libya'dan Türkiye'ye kritik ziyaret!

Ukrayna'dan İran'a düşen yolcu uçağıyla ilgili 30 gün süre!

İran'a süre verdi! '8 Şubat'a kadar...'

İran’da Ukrayna yolcu uçağının düşürülmesiyle ilgili yeni görüntüler!

Yolcu uçağının düşürülmesiyle ilgili yeni görüntüler!

Hamaney’den Ukrayna uçağının düşürülmesine yönelik soruşturma emri

Hamaney’den Ukrayna uçağının düşürülmesine yönelik soruşturma emri

Ukrayna'dan düşürülen uçakla ilgili yeni açıklama: İran, bize bütün verileri teslim etti

Ukrayna'dan düşürülen uçakla ilgili yeni açıklama

Esed rejiminin İdlib'i bombalamaya devam ediyor

Esed rejiminin İdlib'i bombalamaya devam ediyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.