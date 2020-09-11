Tahran yakınlarında patlama: 1 ölü, 20 yaralı

İran’ın başkenti Tahran yakınlarında bulunan bir binada meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi de yaralandı.

İran’ın başkenti Tahran’da bulunan Nesimşehr kentindeki 3 katlı bir binada henüz nedeni bilinmeyen bir patlama meydana geldi. Patlama nedeniyle 1 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi de yaralandı. Nesimşehr İtfaiye Müdürü Kiyan Sultanpur yaptığı açıklamada, patlamanın şiddetli olduğunu belirterek, "Patlama nedeniyle bölgede bulunan 30’un üzerinde evde ve 32 araçta maddi hasar meydana geldi" ifadelerini kullandı. Patlama sonrası ilk yardım ve itfaiye ekiplerinin bölgeye sevk edildiğini ve patlamaya ilişkin gerekli incelemelerin başlatıldığını aktaran Sultanpur, patlama bölgesindeki bir mağaza sahibinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

