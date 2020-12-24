Tahriş olan ellere çözüm: Bu sabunlar ekstra yumuşaklık katıyor!

Virüs yüzünden ellerin normalden daha sık yıkandığı ve dezenfekte edildiği şu günlerde sabunlar, kolonyalar, dezenfektanlar kapanın elinde kalıyor. Ama her şeyin fazlası gibi hijyenin fazlası da zarar getiriyor. Gerekli gereksiz her durumda kullanılan dezenfektanlar cildinizi tahriş ederek yıpratıyor.

BİTKİSEL DOĞAL SABUNLAR KULLANIN

Ellerinizin temiz olması her zaman çok önemli ama şimdilerde toplum olarak panik halinde çok sık el yıkar olduk. Bunun için de dezenfektan ve alkollü kimyasal ürünler kullanılıyor. Bu ürünlerin fazla miktarda kullanımı ise cildinizi kurutur, tahriş eder ve çatlamasına yol açar. Çatlamış ciltler bakteri ve virüsleri daha hızlı alır çünkü cildin doğal koruma kalkanı yok olur. Birçok bitkinin yağlarından elde edilen sabunlar (kekik, limon, çay ağacı sabunu gibi) doğal yollardan çok etkili bir temizlik sağlarken cildinize ekstra yumuşaklık ve parlaklık kazandırır.

SIVI SABUNLAR YERİNE KATI VE RENKSİZ SABUNLAR KULLANIN

Sabunların sıvılaştırılması ve renklendirilmesi bu sabunların içerisine bol bol kimyasal ürünler eklendiği anlamına gelir ki bu kimyasallar da cildi tahriş eder. Geleneksel beyaz katı sabunları tercih edebilirsiniz.