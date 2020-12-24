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Tahriş olan ellere çözüm: Bu sabunlar ekstra yumuşaklık katıyor!

Sibel Özdemir Sibel Özdemir 24.12.2020 15:32 | Son Güncelleme:
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Tahriş olan ellere çözüm: Bu sabunlar ekstra yumuşaklık katıyor!

İşte size dezenfektandan tahriş olan cildiniz için birkaç bakım önerisi. Önce cildinizin tahriş olmaması için yapmanız gerekenleri, sonrasında ise tahriş olan cildiniz için bakım önerilerini sizlerle paylaştık...

Virüs yüzünden ellerin normalden daha sık yıkandığı ve dezenfekte edildiği şu günlerde sabunlar, kolonyalar, dezenfektanlar kapanın elinde kalıyor. Ama her şeyin fazlası gibi hijyenin fazlası da zarar getiriyor. Gerekli gereksiz her durumda kullanılan dezenfektanlar cildinizi tahriş ederek yıpratıyor.

BİTKİSEL DOĞAL SABUNLAR KULLANIN

Ellerinizin temiz olması her zaman çok önemli ama şimdilerde toplum olarak panik halinde çok sık el yıkar olduk. Bunun için de dezenfektan ve alkollü kimyasal ürünler kullanılıyor. Bu ürünlerin fazla miktarda kullanımı ise cildinizi kurutur, tahriş eder ve çatlamasına yol açar. Çatlamış ciltler bakteri ve virüsleri daha hızlı alır çünkü cildin doğal koruma kalkanı yok olur. Birçok bitkinin yağlarından elde edilen sabunlar (kekik, limon, çay ağacı sabunu gibi) doğal yollardan çok etkili bir temizlik sağlarken cildinize ekstra yumuşaklık ve parlaklık kazandırır.

SIVI SABUNLAR YERİNE KATI VE RENKSİZ SABUNLAR KULLANIN

Sabunların sıvılaştırılması ve renklendirilmesi bu sabunların içerisine bol bol kimyasal ürünler eklendiği anlamına gelir ki bu kimyasallar da cildi tahriş eder. Geleneksel beyaz katı sabunları tercih edebilirsiniz.

EVİNİZİ SIK SIK HAVALANDIRIN

Yaşam için hayat kaynağı havadaki oksijendir ve kapalı alanlarda oksijen çok azdır. Toksik hale gelen hava solunum sisteminizi ve cilt sağlığınızı riske sokar. Birçok yaygın alerji ve enfeksiyon doğrudan soluduğunuz havadaki zararlı partiküllerin cildinize temas etmesi ile gerçekleşir. Bulunduğunuz ortamların yeterince havalandırılması ile ciğerlerinize dolan temiz hava kanınızı temizleyerek cildinizde oluşan tahrişlerin de hızlıca iyileşmesine yardımcı olur.

ELLERİNİZİ YIKADIKTAN SONRA ZEYTİNYAĞI İLE NEMLENDİRİN

Herkesin evinde bulunan zeytinyağı doğal bir nemlendiricidir. Biraz toz şekeri avuç içlerinize koyarak üzerine zeytinyağı damlatın ve ellerinizi bu karışımla 1 dakika boyunca güzelce ovalayın. Daha sonra ılık su ile yıkayarak durulayın. Yaptığınız bu zeytinyağı maskesi ile ellerinizi nemli ve daha yumuşak hissedeceksiniz.

Kozmetik ürünlerden pek çok farklı nemlendirici de kullanabilirsiniz. İçerisinde gliserin ve vazelin gibi basit ve doğal ürünlerin olduğu nemlendiricileri tercih edebilirsiniz. Ancak sedef ve egzama gibi deri hastalıkları olanlarda aşırı yıkamaya karşı deri reaksiyonları farklı olacağından cildin tahrişi daha şiddetli olabilir. Bu tür hastalığı olanlar nemlendirici kullanımında daha hassas olmalılar.

EN DOĞAL NEMLENDİRİCİ GÜL SUYUNDAN FAYDALANIN

Gül suyu antibakteriyel ve antioksidan özelliği olan en doğal nemlendiricilerden biridir. Yüzünüzü ve ellerinizi her sabah gül suyu ile temizlerseniz cildiniz ferahlar ve sağlıklı bir şekilde nemlenir.

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