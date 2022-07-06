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Tahta kaşıkların içerisinden çıkanlar şok etti: Temizlendiğini sanıyorsunuz ama...

06.07.2022 10:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tahta kaşıklar yemek yaparken daha sağlıklı olduğu ve malzemeleri çizmediği için sıklıkla kullanılıyor. Daha sağlıklı olduğu için kullanılan tahta kaşıkların bulaşık makinesinde temizlendiğini düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Temizlik uzmanı tahta kaşıkları daha temiz ve sağlıklı olmasını sağlamak için temizleme tüyosu paylaştı.

Tahta kaşıkların içerisinden çıkanlar şok etti: Temizlendiğini sanıyorsunuz ama...

Temizlik daha sağlıklı ve hijyenik bir hayat için oldukça önem taşıyor. Özellikle yemek yaparken kullanılan ürünlerin temizliğine ekstra dikkat etmek gerekiyor. Tahta kaşıklar genellikle bulaşık makinesinde yıkanıyor. Ancak bu temizleme yöntemi dışarıdan temiz gösterse de tam anlamıyla bir temizlik sağlamıyor. Temizlik uzmanı Tiktok’ta paylaştığı videoda tahta kaşıkların temizlenmesi için uyguladığı yöntemi anlattı.

KABARTMA TOZU VEYA KARBONAT KULLANIN

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Uzun bir kavanoza karbonat veya kabartma tozu koyarak tahta kaşıklarını içerisine yerleştirin. Ardından üzerini kaplayacak şekilde kaynar su dökerek 15 dakika boyunca demlenmeye bırakın. 15 dakika geçtikten sonra tahta kaşığınızda kalan tüm birikintilerin temizlendiğini göreceksiniz. Temizlik uzmanı Melanie, tahta kaşıkların bulaşık makinesinde %100 temizlenmediğini belirterek "Bu yöntemi birkaç ayda bir yapmanızı tavsiye ederim, özellikle de benim gibi tahta kaşıkları çok kullanıyorsanız. Bu şekilde temiz olduklarından emin olabilirsiniz."

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Anahtar Kelimeler:
tahta temizlemek
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