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Tahtakale Çarşısı'nda işyeri yangını

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.02.2019 13:53 | Son Güncelleme

FATİH, Tahtakale Çarşısı'ndaki bir işyerinde çıkan yangın itfaiye müdahalesiyle söndürüldü.

Tahtakale Çarşısı'nda işyeri yangını

Hüseyin COŞKUN/İSTANBUL(DHA)-FATİH, Tahtakale Çarşısı'ndaki bir işyerinde çıkan yangın itfaiye müdahalesiyle söndürüldü.
Eminönü'nde bulunan Tahtakale Çarşısı'nda, Kutucular Caddesi'nde yer alan kuruyemiş ve lokum ürünlerinin satışının yapıldığı işyerinin ikinci katında saat 12.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanları gören çarşıdakiler durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine olay yerine Eminönü ve Fatih İtfaiyesi'ne bağlı ekipler sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesiyle, yangın çevredeki iş yerlerine sıçramadan söndürüldü. İşyerinde maddi hasar meydana gelirken, yangının çıkış nedenini araştırılıyor.
(FOTOĞRAF)

Tahtakale Çarşısı'nda işyeri yangınıTahtakale Çarşısı'nda işyeri yangını

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