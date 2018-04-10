Takılarınızı temizlemenin en kolay yolu

Çok sevdiğiniz altın, gümüş, inci, elmas gibi mücevherlerinizi ilk günkü haline getirmek, renk değişimini önlemenin aslında kolay yöntemleri vardır.

Mücevher temizliği yaparken size önerimiz, öncelikle 1 tatlı kaşığı safranı, 1 tatlı kaşığı kadar sabun ile birlikte karıştırın. Sonrasında bu malzemeleri bir tencereye koyacağınız su içine atın ve kaynatın. Mücevherlerinizi, su kaynamaya başlamadan önce içine koyun.

Öncelikle takıları saklarken, onları yan yana değil ayrı ayrı ve kumaş keselerin içinde saklamanız gereklidir. Takıların üzerinde biriken tozları da, ılık su içinde biraz bekleterek alabilirsiniz. Daha sonra temiz, kuru bir havlu üzerinde kurutabilirsiniz.

Altınlarınızı böyle temizleyebilirsiniz

Altın takılarınızı temizlemek için, biraz karbonat ile safranı karıştırıp suya koyun. Altınlarınızı bu sulu karışımın içine atarak kaynatın. Safran ve karbonat altınlarınızın parlamanıza neden olacaktır.

Altın mücevherlerinizi diş macunu ile de temizleyebilirsiniz. Bir fırça yöntemiyle diş macununu altınlarınıza sürün ve ardından ılık su ile durulayın.