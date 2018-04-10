KADIN

Takılarınızı temizlemenin en kolay yolu

Gökçe Şanlı Gökçe Şanlı
AKSESUAR HABERLERİ  | 10.04.2018 02:39 | Son Güncelleme

Kadınların giyim kuşamlarında en çok dikkat ettikleri noktalardan biri takılar ve aksesuarlardır. Ancak takmayı ne kadar çok sevseler de takıların temizliği kadınları düşündüren bir konudur.

Takılarınızı temizlemenin en kolay yolu

Çok sevdiğiniz altın, gümüş, inci, elmas gibi mücevherlerinizi ilk günkü haline getirmek, renk değişimini önlemenin aslında kolay yöntemleri vardır.

Mücevher temizliği yaparken size önerimiz, öncelikle 1 tatlı kaşığı safranı, 1 tatlı kaşığı kadar sabun ile birlikte karıştırın. Sonrasında bu malzemeleri bir tencereye koyacağınız su içine atın ve kaynatın. Mücevherlerinizi, su kaynamaya başlamadan önce içine koyun.

Öncelikle takıları saklarken, onları yan yana değil ayrı ayrı ve kumaş keselerin içinde saklamanız gereklidir. Takıların üzerinde biriken tozları da, ılık su içinde biraz bekleterek alabilirsiniz. Daha sonra temiz, kuru bir havlu üzerinde kurutabilirsiniz.

Altınlarınızı böyle temizleyebilirsiniz

Altın takılarınızı temizlemek için, biraz karbonat ile safranı karıştırıp suya koyun. Altınlarınızı bu sulu karışımın içine atarak kaynatın. Safran ve karbonat altınlarınızın parlamanıza neden olacaktır.

Altın mücevherlerinizi diş macunu ile de temizleyebilirsiniz. Bir fırça yöntemiyle diş macununu altınlarınıza sürün ve ardından ılık su ile durulayın.

İnci ve elmas takı temizliği

İnci takılarınızı temizlerken pırlantalar ile yan yana koymamaya özen gösterin. Pırlantalarınızın incileri çizeceğini gözönüne almanız gerekir. İnci takılarınızın rengini canlandırmak istiyorsanız kabak suyundan yararlanabilirsiniz.

Elmas mücevher temizliğinde de, diş macunu kullanabilirsiniz.

Gümüşleriniz matlaştıysa…

Gümüş takıları saklamak zaman zaman zor olabilir, çünkü bu takılar genelde çabuk matlaşır. Bu nedenle gümüşleri sakladığınız kutuya kafur koymanız, kararmasını biraz daha geciktirecektir.

Gümüşleri parlatmak için de karbonatlı suda bir süre bekletmeniz yeterli olacaktır.

Eğer gümüşlerinizi yıkarken yıkama suyunun içerisine birazda süt ilave ederseniz gümüşleriniz çok daha parlak bir hale gelecektir. Gümüşleri saklarken, üzerinde leke oluşmasını istemiyorsanız, kutu içine karanfil koymanızı öneririz.

Mercan takılarınızın ana renklerine dönmesini istiyorsanız takıların üzerine zeytinyağı sürün ve bu şekilde en az 2 gün boyunca kurumasını sağlayın.

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Anahtar Kelimeler:
takı temizleme aksesuar

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