Takıntılarla baş edebiliyor musunuz?

Sıklıkla seanslarda danışanlarımın bazı düşünceleri takıntı yaptıklarını söylediklerini duyarım. Bu düşüncelerden bazıları, istemsizce zihne gelen, kişide huzursuzluk ve mutsuzluk ortaya çıkartan ve günlük yaşamı sürdürmekte bozucu etkiler yapan düşüncelerdir. Bazıları ise, günlük yaşamın getirdiği stres kaynaklı düşüncelerdir. Peki düşüncelerinizin takıntı olup olmadığını nasıl anlayabilirsiniz? Öncelikle düşüncelerin aklınıza geliş sıklığı ve aralığı önemlidir. Sadece birkaç kez aklınıza gelmiş bir düşünce takıntı değildir. Bir süredir, sürekli aklınıza gelmesi ve aklınıza geldikten sonra sizin bunlara direnmekte güçlük çekmeniz kriterlerdendir. Aklınıza getirmemek için faaliyetler yapmak, unutmaya çalışmak, düşünceleri kontrol etmek bile işe yaramaz halde olabilir. Bazen takıntılar daha da şiddetli ve güçlü olabilmektedir. Takıntı olan durumlarda özellikle de aklınıza gelen düşünceler sizin değerlerinize, yaşam biçiminize, amaçlarınıza, planladıklarınıza, hedef ve kişiliğinize zıt, aykırı ve ters düşünceler olabilir. Bu düşüncelerin zihninize gelmesiyle de rahatsız hissetmeniz takıntı olabileceğini göstermektedir.

Takıntılar çeşit çeşittir. Genellikle “Ya….olursa?”, “Ya….ise?”, “….kontrol ettim mi, …….yaptım mı?”, “…..yapmam lazım”, “…..mıydı?” şeklinde görülür. Hatta takıntılar sonucu bazen bazı davranışları yaparken kendinizi bulabilirsiniz. Bir şeyleri sürekli kontrol etmek, elleri yıkamak, çok fazla temizlenme ihtiyacı, pislik ve mikrop bulaşabileceği korkusu, simetri ve sayı sayma şekillerinde görülebilir. Bu davranışları da kontrolsüz bir şekilde yapabilirsiniz. Takıntılar kişileri son derece rahatsız eder. Takıntılarınız sebebiyle uykularınızda bozulmalar yaşayabilirsiniz. Uykuya bu sebep ile dalmada güçlük çekebilirsiniz. Bazen bir şeye odaklanmakta güçlük çekip, dalgınlıklarda bulunabilirsiniz. Çok çabuk unutmaya başlayabilirsiniz. Takıntılarınız sevdiklerinizi kaybedebileceğiniz üzerine odaklı ise, onları kontrol etmeye çalışabilirsiniz. Bu sosyal çevreniz için bir zaman sonra problemler oluşturmaya başlayabilir. Özellikle anneler böyle durumlarda çocuklarına karşı daha korumacı bir ebeveynlik biçimine sığınıp, aşırı korumacı bir tavır ile çocuklarının kendilerine bağımlı hale gelmelerine neden olabilirler.