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  4. Takıntılı tacizci genç kadına sokak ortasında yumruk attı!

Takıntılı tacizci genç kadına sokak ortasında yumruk attı!

09.08.2022 18:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adıyaman’da 1 çocuk annesi genç kadın kendisine takıntılı olduğunu iddia ettiği şahsın sokak ortasında yumruklu saldırısına uğradı. Saldırıya uğrayan kadın KADES uygulamasına basarak yardım talebinde bulundu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Takıntılı tacizci genç kadına sokak ortasında yumruk attı!

İddialara göre, Adıyaman merkezde yaşayan 1 çocuk annesi S.A. (32) isimli kadın, birkaç aydır kendisini sürekli rahatsız eden ve hakkında da defalarca suç duyurusunda bulunduğu B.D. (21) ile Atatürk Bulvarı Saat Kulesi Kavşağı'nda karşılaştı. Bu esnada B.D. isimli şahıs, iddialara göre S.A. isimli genç kadına yumrukla saldırdı. Yumrukların hedefi olan genç kadın, akıllı telefonunda bulunan KADES uygulamasına basarak acil yardım talebinde bulundu.

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ŞAHIS KAYIPLARA KARIŞTI

Kısa sürede harekete geçen Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü bölgeye en yakın polis ekiplerini sevk etti. Polislerin geldiğini anlayan B.D., olay yerinden hızla kaçarak kayıplara karıştı. Olay yerine gelen polis ekiplerince alınan S.A., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Öte yandan S.A. isimli kadının B.D. isimli şahıs tarafından ölümle tehdit edildiği ve bu sebeple şahıs hakkında suç duyurusunda da bulunduğu iddia edildi. Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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Anahtar Kelimeler:
kadın saldırı yumruk
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