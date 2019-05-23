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Takip edilen araçtan 51 kilo eroin çıktı

YAŞAM HABERLERİ  | 23.05.2019 10:14 | Son Güncelleme

Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince takip edildiği için yol kenarına terk edilen araçta 51 kilo 566 gram eroin ele geçirildi.Başkale İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde, Başkale ilçesinden Van il merkezine plakası bilinmeyen siyah renkli bir araçla uyuşturucu madde sevkıyatı yapılacağı bilgisi alındı.

Takip edilen araçtan 51 kilo eroin çıktı

Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince takip edildiği için yol kenarına terk edilen araçta 51 kilo 566 gram eroin ele geçirildi.
Başkale İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde, Başkale ilçesinden Van il merkezine plakası bilinmeyen siyah renkli bir araçla uyuşturucu madde sevkıyatı yapılacağı bilgisi alındı. Bunun üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, Albayrak - Atlılar mahalleleri yolu üzerinde şüpheli aracı tespit ederek durdurmaya çalıştı. Jandarma ekiplerinin ‘Dur’ ihtarına uymayarak kaçan şüpheli araç, olay yerinde bulunan ekiplerce yakın takibe alındı. Devam eden takip sonucunda aracı yol üstüne terk ederek araziye kaçan şüpheli şahıslar, gecenin karanlığından ve arazi şartlarından faydalanarak kayboldu.
Olay yerinde bulanan şüpheli araç içerisinde uyuşturucu madde arama köpeği ‘Barut’un da yardımıyla yapılan aramada, 100 paket halinde 51 kilo 566 gram eroin ele geçirildi. Faillerinin yakalanmasına yönelik araştırma ve soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

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