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Takipçilerinin çizim isteklerini esprili bir dille yerine getiren Belaruslu sanatçıdan 21 komik illüstrasyon!

Seray Üstün Seray Üstün 29.01.2021 11:44 | Son Güncelleme:
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Takipçilerinin çizim isteklerini esprili bir dille yerine getiren Belaruslu sanatçıdan 21 komik illüstrasyon!

Belaruslu ressam Chilick sosyal medyada yeni bir akım başlattı. Koronavirüs salgını nedeniyle evlerinde karantina yapmak zorunda kalan hayranlarına sosyal medya hesapları üzerinden seslenen Chilick, takipçilerinin çizim isteklerini kabul etti. Takipçilerin absürt istekleri ve sanatçının yaratıcılığı birleşince ortaya birbirinden eğlenceli görüntüler çıktı. İşte sanatçının mizah dolu eserleri...

Belaruslu ressam Chilik son günlerde takipçilerinin isteklerini kabul ediyor ve onlar ne isterse onu çiziyor. Ortaya çıkan taleplerden daha garip olan bir şey varsa o da Chilik'in anlatım şekli! Bakalım mizah anlayışıyla gülümsetmeyi başaran bu çizerin dahiyane illüstrasyonlarını beğenecek misiniz?

Unicorn olduğunu saklamaya çalışan bir unicorn çiz.

1

Kötülüğün olmadığı bir dünya çiz.

2

Kararsız bir adam çiz.

3

Küçük bir oğlanın bir kız çocuğunu aldatmasını çiz.

4

Kilosundan memnun olan bir kız çiz.

5

Birlikte olamayacak olanların güçlü tutkusunu çiz.

6

Kumarbaz bir kurbağa çiz.

7

Büyük bir şehirde eğitim almakla küçük bir kasabada eğitim almak arasındaki farkı çiz.

8

Titanik için mutlu bir son çiz.

9

Nazik ve şefkatli bir cellat çiz.

10

Yılanların telefonla nasıl oynadığını çiz.

11

Ayak serçe parmağın intikamını çiz.

12

Örümcek fobisi olan bir örümcek çiz.

13

İtalyanların yalnızlığını çiz.

14

Tekrarlamanın doğuşunu çiz.

15

Duygusal bir itfaiyeci çiz.

16

Balık tutan Darth Vader çiz.

17

İskoç paraşütçüleri çiz.

18

Böceklerin olmadığı bir dünya çiz.

19

30 Seconds to Mars grubunu çiz.

20

Kendini unicorn sanan bir deniz ayısı çiz.

21

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