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Takla atan araçta sıkışan sürücüyü itfaiye kurtardı

14.02.2021 18:00 | Son Güncelleme:
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Takla atan araçta sıkışan sürücüyü itfaiye kurtardı

Sakarya D-650 karayolunda sürücüsünün kontrolünden çıkarak takla atan araçta sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.Kaza, D-650 Adapazarı-Karasu karayolunda meydana geldi.

Sakarya D-650 karayolunda sürücüsünün kontrolünden çıkarak takla atan araçta sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Kaza, D-650 Adapazarı-Karasu karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Adapazarı istikametinden Sinanoğlu istikametine doğru seyir halinde olan araç, Ferizli mevkiinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Yolda savrulan araç kaldırıma çıkarak takla attı ve yol kenarındaki su kanalına devrildi. Kazanın haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Takla atan araçta sıkışan kadın sürücü, sıkıştığı yerden itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan sürücü, Ferizli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Takla atan araçta sıkışan sürücüyü itfaiye kurtardı

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