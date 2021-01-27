Takla atan otomobil hurdaya döndü

Bursa-Ankara yolunda kontrolden çıkan otomobil takla attı. Kazayı sürücü yara almadan atlattı.

İnegöl’e doğru seyir halinde olan 14 KM 485 plakalı otomobil yağmurda kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarparak takla attı. Kazada otomobil hurdaya dönerken sürücü ise kazayı yara almadan atlattı. Yol kısa süreliğine trafiğe kapandı. Kaza yerine gelen trafik ekipleri kontrollü bir şekilde trafik akışını sağladı. Otomobilin kaza yerinden kaldırılmasıyla yol açıldı.



