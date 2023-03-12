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Takla atan otomobil su kanalına devrildi: Yaralılar var

12.03.2023 20:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırıkkale'de yağmur sebebiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan otomobilin takla atarak su kanalına devrildiği kazada 1'i çocuk 3 kişi yaralandı.

Takla atan otomobil su kanalına devrildi: Yaralılar var

Kaza, akşam saatlerinde Kırıkkale-Çorum D200 karayolu üzerindeki Yüksek İhtisas Hastanesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A. Ç. idaresindeki otomobil, yağmur sebebiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak su kanalına devrildi.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan Ö.Ç. (23), Z.Ö. (53) ve B.Ç. (9), ambulanslarla Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

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Acil serviste tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumları iyi olduğu öğrenildi. Sürücü A.Ç. ise kazadan yara almadan kurtuldu. Maddi hasarın oluştuğu otomobil, polis ekiplerince yapılan çalışmanın ardından çekici yardımıyla otoparka kaldırıldı. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı. (İHA)

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