TAKLA ATAN OTOMOBİLDE SIKIŞAN SÜRÜCÜ YARIM SAATTE KURTARILDI

Hüseyin COŞKUN - Şahin BOZKURT / İSTANBUL (DHA)

Zeytinburnu'nda, sürücüsünün bilinmeyen bir nedenle kontrolünü kaybettiği otomobil, trafik levhası, ağaç ve viyadüğe çarptıktan sonra takla attı. Kazada otomobilinin içerisinde sıkışan sürücü, itfaiyenin yarım saat süren çalışması sonucu kurtarıldı.

Kaza, Adnan Menderes Vatan Bulvarı Aksaray istikameti, Topkapı mevkiinde saat 20.30 sıralarında meydana geldi. Vatan Bulvarı'ndan 10. Yıl Caddesi'ne bağlanan sapağa yönelen 34 BCA 875 plakalı otomobilin sürücüsü Kemal Gülen, sapak girişinde henüz bilinmeyen bir nedenle otomobilinin kontrolünü kaybederek, yoldan çıktı. Yol kenarındaki levhaya ve ağaca çarpan otomobil metrelerce sürüklenirken, Topkapı varyantının beton ayaklarına çarptıktan sonra takla atarak durabildi. Kazada sürücü Gülen, otomobilinin içerisinde sıkıştı. Kazayı görenlerin bildirmesi üzerine, olay yerine 112 Acil Servis, Asayiş ve İtfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, yarım saati aşan zorlu çalışma sonucu sürücüyü sıkıştığı yerden çıkararak, 112 Acil Servis ekiplerine teslim etti. Yaralı sürücü, ambulans ile hastaneye sevk edildi. Sürücünün durumunun ciddi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Görüntü Dökümü:

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-Sıkışan sürücü

-Ekiplerin çalışmaları

-Sürücünün kurtarılması

-Genel ve detaylar

