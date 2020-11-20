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Takla atıp yan yatan otomobilin alkollü sürücüsü: Hiçbir şeye sap olamadım

20.11.2020 01:30 | Son Güncelleme:
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Takla atıp yan yatan otomobilin alkollü sürücüsü: Hiçbir şeye sap olamadım

Bursa’da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, park halindeki araçlara çarptıktan sonra takla atarak, yan döndü. Kazadan şans eseri yaralanmadan kurtulan ve alkollü olduğu tespit edilen S.G., polis ekiplerine, "Ben bu hayatta hiçbir şeye sap olamadım" dedi.

Kaza, saat 22.30 sıralarında, Nilüfer ilçesi Tuna caddesinde meydana geldi. S.G. yönetimindeki otomobil kontrolden çıkıp park halindeki araçlara çarptıktan sonra takla atarak yan döndü.

Kazada S.G. yaralanmazken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kazaya neden olan sürücü S.G., polis tarafından ekip otosuna alındı. Trafik ekiplerince alkol muayenesi yapılan S.G.’nin, 121 promil alkollü olduğu tespit edildi.

kaza

"BU HAYATTA HİÇBİR ŞEYE SAP OLAMADIM"

Kazadan sonra hasar görün otomobilini inceleyen S.G.’nin gözyaşlarını tutamadığı görüldü. Kazayı haberi alan S.G.’nin annesi A.G. de olay yerine geldi.

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Ekip otosunun yanına giden anne, oğlunu teselli etti. S.G. ise annesinin geldiği sırada polis ekiplerine, "Ben bu hayatta hiçbir şeye sap olamadım.” dedi.

Polis ekiplerince kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

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