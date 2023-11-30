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Taksici kabusu yaşadı! '74 yaşındayım, zoruma gidiyor'

30.11.2023 17:59 | Son Güncelleme:
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Ankara'da taksi şoförü Ahmet Babalıoğlu (74), ücret ödemek istemeyen müşterisi tarafından öldüresiye dövülüp, parası gasbedildi. Olay, güvenlik kamerasına yansırken, polis kaçan şüpheliyi arıyor. Yaşadıklarını anlatan Babalıoğlu, "Önce arabanın içinde beni dövdü, sonra dışarıda dövmeye devam etti. Zaten hatırlamıyorum sonrasını. 74 yaşıma kadar bir tokat yemedim, zoruma gidiyor" dedi. İşte detaylar...

Taksici kabusu yaşadı! '74 yaşındayım, zoruma gidiyor'

Dehşete düşüren olay, 27 Kasım akşam saatlerinde Ankara'nın Çankaya ilçesi Dikmen semtinde meydana geldi. Ahmet Babalıoğlu, Mevlana Bulvarı'nda taksiye binen müşterisini, Dikmen'de gideceği yere götürdü. Kimliği belirsiz kişi, taksimetrede yazan 250 lirayı ödemesini isteyen Babalıoğlu'nu önce taksinin içinde, sonra da dışarıda tekme tokat dövdü.

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Babalıoğlu, kanlar içinde yere yığılırken, şüpheli aracın içinde bulunan 140 lirayı da alarak kaçtı. Babalıoğlu, çevredekiler tarafından hastaneye kaldırıldı. Babalıoğlu, tedavisinin ardından polise başvurarak, şikayette bulundu. Polis, taksi şoförünü darbederken güvenlik kamerasına yansıyan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

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'DİKİZ AYNASINI KIRARAK BAŞIMA VURDU'

Ahmet Babalıoğlu, müşterinin 'paranı getireceğim' diyerek araçtan ineceği sırada kendisini saldırdığını söyleyerek, "Önce arabanın içinde beni dövdü, sonra dışarıda dövmeye devam etti. Zaten hatırlamıyorum sonrasını. Arabada 140 TL para vardı, bir de taksimetrede yazan 250 TL'yi de vermedi. Beni olay yerinden geçen bir vatandaş suyla elimi yüzümü yıkadı. Beni hastaneye götürdüler. Şahıs 20-25 yaşlarındaydı. Taksiye binerken elinde bira şişesi vardı. Ama hareketleri iyiydi, alkollü değil gibiydi. Hem paramı vermedi, hem de beni dövdü. Taksinin dikiz aynasını kırarak başıma vurdu. Davacıyım. 74 yaşıma kadar bir tokat yemedim, zoruma gidiyor" dedi.

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(DHA)

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