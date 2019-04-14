Taksicinin duyarlılığı yılkı tayının hayatını kurtardı

Manisa’nın Spil Milli Parkı’nda bir taksici, yolun kenarında yaralı halde bulunduğu yılkı tayının hayatını kurtardı. Yaralı tay Manisa Büyükşehir Belediyesi Hayvan Bakım ve Tedavi Merkezinde tedavi altına alındı.

Manisa’nın Spil Milli Parkı’na bir müşterisini bıraktıktan sonra dönüş yolunda yerde yatan yaban yılkı tayını fark eden bir taksici durumu çevresinde kuş doktoru olarak bilinen Hamdi Öklü’ye bildirdi. Taksici, yaralı tayı arabasına alarak Öklü’ye teslim etti. Öklü de yaralı taya ilk müdahalesini yaptıktan sonra Doğa Koruma ve Milli Parklar Manisa İl Şube Müdürü Uğur Bayil ile iletişime geçerek konu hakkında bilgi verdi. Bayil de tayın vakit kaybetmeden Manisa Büyükşehir Belediyesi Hayvan Bakım ve Tedavi Merkezine götürülmesini istedi.

Çevresinde kuş doktoru olarak da bilinen Hayvansever Hamdi Öklü eşi Nurcan ve oğlu Mehmet İbrahim Öklü ile birlikte yaralı tayı Manisa Büyükşehir Belediyesi Hayvan Bakım ve Tedavi Merkezine götürdü.

Spil Milli Parkına bir müşterisini götüren taksicinin dönüş yolunda yerde yatan tayı gördüğünü ve kendisine haber verdiğini anlatan Hamdi Öklü, "Spil’e müşterisini çıkarmak üzere giden bir taksici arkadaşım dönüşte yolda bulmuş. Beni aradı ve yol kenarında yavru bir at bulduğunu söyledi. Muhtemelen kurtlar veya vahşi köpekler tarafından saldırıya uğramış. Bize getirdi biz de ilk bakımını yaptık ve süt içirdik. Boğazında, bacaklarının arka tarafında yaralar var. Onları ilk etapta bizdeki ilaçlarla ilk müdahaleyi yaptık. Profesyonel yardım almak üzere Veteriner işlerine teslim etmek üzere geldik. Spil Milli Parklar Müdürü Uğur Bayil ile görüştük. Kendisi Manisa Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşlerine teslim etmemizi istedi. Biz de ilk müdahaleyi yaptıktan sonra tayı teslim etmek üzere geldik. Taksici arkadaş sosyal medya üzerinden yaralı kuşlara, yaban hayvanlarına baktığımızı takip etmiş ve taya faydasının olacağını düşünerek bize teslim etti" dedi.