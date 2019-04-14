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Taksicinin duyarlılığı yılkı tayının hayatını kurtardı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.04.2019 16:33 | Son Güncelleme

Manisa’nın Spil Milli Parkı’nda bir taksici, yolun kenarında yaralı halde bulunduğu yılkı tayının hayatını kurtardı.

Manisa’nın Spil Milli Parkı’nda bir taksici, yolun kenarında yaralı halde bulunduğu yılkı tayının hayatını kurtardı. Yaralı tay Manisa Büyükşehir Belediyesi Hayvan Bakım ve Tedavi Merkezinde tedavi altına alındı.
Manisa’nın Spil Milli Parkı’na bir müşterisini bıraktıktan sonra dönüş yolunda yerde yatan yaban yılkı tayını fark eden bir taksici durumu çevresinde kuş doktoru olarak bilinen Hamdi Öklü’ye bildirdi. Taksici, yaralı tayı arabasına alarak Öklü’ye teslim etti. Öklü de yaralı taya ilk müdahalesini yaptıktan sonra Doğa Koruma ve Milli Parklar Manisa İl Şube Müdürü Uğur Bayil ile iletişime geçerek konu hakkında bilgi verdi. Bayil de tayın vakit kaybetmeden Manisa Büyükşehir Belediyesi Hayvan Bakım ve Tedavi Merkezine götürülmesini istedi.
Çevresinde kuş doktoru olarak da bilinen Hayvansever Hamdi Öklü eşi Nurcan ve oğlu Mehmet İbrahim Öklü ile birlikte yaralı tayı Manisa Büyükşehir Belediyesi Hayvan Bakım ve Tedavi Merkezine götürdü.
Spil Milli Parkına bir müşterisini götüren taksicinin dönüş yolunda yerde yatan tayı gördüğünü ve kendisine haber verdiğini anlatan Hamdi Öklü, "Spil’e müşterisini çıkarmak üzere giden bir taksici arkadaşım dönüşte yolda bulmuş. Beni aradı ve yol kenarında yavru bir at bulduğunu söyledi. Muhtemelen kurtlar veya vahşi köpekler tarafından saldırıya uğramış. Bize getirdi biz de ilk bakımını yaptık ve süt içirdik. Boğazında, bacaklarının arka tarafında yaralar var. Onları ilk etapta bizdeki ilaçlarla ilk müdahaleyi yaptık. Profesyonel yardım almak üzere Veteriner işlerine teslim etmek üzere geldik. Spil Milli Parklar Müdürü Uğur Bayil ile görüştük. Kendisi Manisa Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşlerine teslim etmemizi istedi. Biz de ilk müdahaleyi yaptıktan sonra tayı teslim etmek üzere geldik. Taksici arkadaş sosyal medya üzerinden yaralı kuşlara, yaban hayvanlarına baktığımızı takip etmiş ve taya faydasının olacağını düşünerek bize teslim etti" dedi.

"Boğazında derin diş izleri var"
Yaralı yılkı tayının boğaz bölgesinde 10 tane diş izi olduğunu kaydeden Veteriner hekim Şeyda Bal ise, "Boğaz bölgesinde 10 tane diş izi var ve oldukça derin. Bir tane delik açılmış ve yaraya sebep olmuş. Yine bacak içlerinde çeşitli yerlerde diş izleri var. Onlar sıyrıklar şeklinde fakat boğaz bölgesindeki delikler derin olduğu için enfeksiyon riski çok fazla. Bir kaç gün gözetim altında tutmak zorundayız. Hemen kesin bir şey söylememiz imkansız. Enfeksiyona karşı oluşabilecek tüm komplikasyonlara, etkilere karşı gözetim altında tutacağız. Yoğun bakım şartlarında olacak. Ateşi vardı, biraz ateşini düşürdük. Bundan sonrasında onun da biraz gayret etmesi gerekiyor" diye konuştu.
Manisa Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanı Talip Akbaş ise yaban yılkı tayını yaşatabilmek ve yeniden doğal ortamına bırakabilmek için ellerinden gelen tüm gayreti göstereceklerini söyledi.

Taksicinin duyarlılığı yılkı tayının hayatını kurtardı

Taksicinin duyarlılığı yılkı tayının hayatını kurtardı

Taksicinin duyarlılığı yılkı tayının hayatını kurtardı

Taksicinin duyarlılığı yılkı tayının hayatını kurtardı

Taksicinin duyarlılığı yılkı tayının hayatını kurtardı

Taksicinin duyarlılığı yılkı tayının hayatını kurtardı

Taksicinin duyarlılığı yılkı tayının hayatını kurtardı

Taksicinin duyarlılığı yılkı tayının hayatını kurtardı

Taksicinin duyarlılığı yılkı tayının hayatını kurtardı

Taksicinin duyarlılığı yılkı tayının hayatını kurtardı

Taksicinin duyarlılığı yılkı tayının hayatını kurtardı

Taksicinin duyarlılığı yılkı tayının hayatını kurtardı

Taksicinin duyarlılığı yılkı tayının hayatını kurtardı

Taksicinin duyarlılığı yılkı tayının hayatını kurtardı

Taksicinin duyarlılığı yılkı tayının hayatını kurtardı

Taksicinin duyarlılığı yılkı tayının hayatını kurtardı

Taksicinin duyarlılığı yılkı tayının hayatını kurtardı

Taksicinin duyarlılığı yılkı tayının hayatını kurtardı

Taksicinin duyarlılığı yılkı tayının hayatını kurtardı
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