Taksicinin Suriyeli kadını bebeğiyle D-100'de yol ortasında bıraktı iddiası

İSTANBUL,(DHA)-OKMEYDANI D-100 Karayolu üzerinde, bir taksicinin kucağında bebeği olan Suriyeli bir kadını Fatih'e bırakacağı yerde ters istikamet olan Ankara istikametinde yol ortasında bıraktığı iddia edildi.

Oyuncu Zahrettin Çelik, motosikletiyle seyir halindeyken gördüğü bebeğiyle tehlikeli bir şekilde yürüyen kadını, durdurduğu belediye otobüsüne bindirdi.

Kazasız Kul Olmaz Ekibi Oyuncu Zahrettin Çelik, Okmeydanı D - 100 Karayolu Ankara istikametinde motosikletiyle seyir halindeyken kucağında bebeği olan Suriyeli bir kadını tehlikeli bir şekilde yolda yürürken gördü. Çelik'in konuştuğu kadın, Fatih Balat'a götürmesini söylediği taksicinin kendisini bu şekilde indirdiğini ve buradan nasıl çıkacağını bilemediğini ileri sürdü. Zahrettin Çelik, Fatih'ten uzakta Okmeydanı D - 100 Karayolu'nda ters istikamette indirildiği iddia edilen kadına yardım etmek için yoldan geçen bir belediye otobüsünü durdurdu. Çelik, şoföre durumu anlatarak kucağında bebeğiyle kadını otobüse bindirdi. Otobüs şoföründen de, kadını Mecidiyeköy Meydan'da indirmesini ve ona Fatih'e giden otobüsleri göstermesini istedi.

Zahrettin Çelik, "Trafikte gözlem yaparken Suriyeli bir kadını kucağında bebeğiyle yürüdüğünü gördük. Kendisine sorduğumuzda da Fatih'e gideceğini söylediği taksicinin buraya bıraktığını ve mağdur olduğunu söyledi. Biz de bir kazaya sebebiyet verilmemesi için gelen İETT otobüsü şoföründen ricada bulunduk, Mecidiyeköy Meydan'a bırakmasını istedik. Böylelikle bir kazanın önüne geçmiş olduk." dedi.