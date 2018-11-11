Taksicinin turist kadını taciz ettiği anlar kamerada

İstanbul'da Tayland uyruklu Niorn S., bir süre önce Şişli'de kaldığı otelinden çıkarak bir taksiye bindi. İddiaya göre, yolculuk etmeye başlayan genç kadın gideceği adrese varmaları üzerine taksicinin istediği miktarı vererek araçtan indi. Taksinin ayrılmasının ardından kadın bir şekilde fazla ücret ödediğini fark etti. Bunun üzerine genç kadın işlerini bitirdikten sonra geri döndü. Geçtiğimiz Çarşamba günü saat 17.00 sıralarında Beşiktaş'a gitmek için Mecidiyeköy'deki bir AVM'den çıkan genç kadın, kendisinden fazla para aldığını düşündüğü taksicinin kullandığı 34 TEH 13 plakalı taksiye denk geldi. Taksinin ön koltuğuna binen kadın ardından yaşananları cep telefonuyla kaydetmeye başladı.

ELİNİ TUTTUĞU KADINDAN GÖZLERİNİ BİR AN OLSUN AYIRMADI

Yolculuk süresi boyunca kadınla sohbet etmek için elinden geleni yapan taksici önce İngilizce olarak trafiğin yoğun olduğundan bahsetti. Niorn S.'nin İstanbul'da trafiğin normal olduğunu söylemesi üzerine taksici de “Ne normal? Trafik saati değil, saat 6 ile 7 arası trafik olması gerekir. Şu an normal değil” dedi. Taksicinin cevap verdiği esnada kadının elini tutması üzerine turist kadın, “Bana dokunma” diyerek karşılık verdi. Ancak konuşmaya devam eden taksici bir kez daha kadının elini tuttu.