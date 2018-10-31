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Taksiciyi gasp sanığına 8 yıl hapis cezası

YAŞAM HABERLERİ  | 31.10.2018 17:08 | Son Güncelleme

BURSA'nın İnegöl ilçesinde bindiği taksinin şoförü Kudret Boralı'nın (57), silah zoruyla para ve cep telefonunu gasbettiği suçlamasıyla tutuklu yargılanan Mehmet Gül (26), 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Taksiciyi gasp sanığına 8 yıl hapis cezası

Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA'nın İnegöl ilçesinde bindiği taksinin şoförü Kudret Boralı'nın (57), silah zoruyla para ve cep telefonunu gasbettiği suçlamasıyla tutuklu yargılanan Mehmet Gül (26), 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Geçen yıl 4 Haziran'da meydana gelen olayda Mehmet Gül, Bursa Doğu Garajı durağında Kudret Boralı yönetimindeki 16 T 0446 plakalı taksiye bindi. Çalıştığı şantiyeye gitmek istediğini söyleyen Gül, Şehitler Mahallesi mevkisinde karanlık bölgede tabancasını şoför Boralı’nın başına dayayarak para ve cep telefonunu istedi. Yol kenarında aracı durduran Boralı ile Gül arasında tartışma çıktı. Gül, olayı görüp yanlarında duran otobüsten inen yolcuları görünce, şoförden aldığı para ve cep telefonu ile kaçtı. Gül, kamera görüntülerini inceleyen jandarma ekipleri tarafından tespit edilerek yakalandı.
'SUÇSUZUM' DEDİ
Tutuklanan Gül, İnegöl Ağır Ceza Mahkemesi'nde karar duruşmasında hakim karşısına çıktı. Savunmasında suçlamayı kabul etmeyen Gül, "Suçsuz olduğum bellidir. Taksiciyi gasp etmedim. Neden beni teşhis etmiş anlamadım. Kamera görüntülerindeki kişi ben değilim. Benimle benzerlik göstermektedir. 2016 yılındaki Facebook fotoğraflarımı dosyada sundum. Suçsuzum, beraatımı talep ediyorum” dedi. Sanık Mehmet Gül, ‘silahlı yağma' suçundan 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.

FOTOĞRAFLI

Taksiciyi gasp sanığına 8 yıl hapis cezasıTaksiciyi gasp sanığına 8 yıl hapis cezasıTaksiciyi gasp sanığına 8 yıl hapis cezası

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