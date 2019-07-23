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Taksiciyle, yolcunun bıçaklı kavgası kamerada

YAŞAM HABERLERİ  | 23.07.2019 12:16 | Son Güncelleme

Fatih’te bir taksicinin, tartıştığı yolcusuna bıçak çekerek saldırdığı anlar kameralara yansıdı.

Taksiciyle, yolcunun bıçaklı kavgası kamerada

Fatih’te bir taksicinin, tartıştığı yolcusuna bıçak çekerek saldırdığı anlar kameralara yansıdı. Çevredeki vatandaşların güçlükle araya girip ayırdığı kavgaya ilişkin polis inceleme başlattı. Çevredekilerin ayırdığı bıçaklı kavga cep telefonu kamerasına yansıdı.
Olay; Fatih ilçesi Beyazıt semtinde geçtiğimiz günlerde meydana geldi. Taksi sürücüsü ile yolcular henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Araç içinde başlayan tartışmanın büyümesi üzerine aracını sağa çekere durduran sürücü, yolcularla kavga etmeye başladı. Bıçak çekerek yolculara saldıran taksiciyi çevredeki vatandaşlar güçlükle yatıştırdı. Yaşanan kavga anı saniye saniye cep telefonu kameralarına yansıdı. Görüntüler de kavgadan bir süre sonra olayı gören trafik polisinin de araya girdiği görülüyor.

Taksiciyle, yolcunun bıçaklı kavgası kamerada

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