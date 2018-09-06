Taksim Cumhuriyet Anıtı'na büyük ayıp!

Taksim Meydanı’na 1928 yılında yaptırılan ve binlerce yerli ve yabancı turistin ziyaret akınına uğrayan, Atatürk ve silah arkadaşlarının bulunduğu Cumhuriyet Anıtı’nda ilginç bir detay vatandaşların dikkatini çekti.
Anıtta iki heykelin elinde bulunan bayraklardan birinin direği kırıldı. Anıta tırmanan bir şahsın direğe tutunması sonucu kırıldığı öğrenilen direğin üstündeki bayrak ise heykelin elinde asılı kaldı. Bayrağın direksiz bir şekilde havada kaldığı ise kimse tarafından fark edilmedi. Vatandaşlar ise anıt önünde fotoğraf çekinmeye devam etti. Yetkililer anıta bu şekilde zarar veren kişileri yakalamak için çalışma başlattı.
(İHA)
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