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Taksim’de fuhuş operasyonu: 15 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 08.06.2019 09:13 | Son Güncelleme

Beyoğlu Taksim Meydanı ile Talimhane’de fuhuş yaptığı tespit edilen kişilere yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda yaklaşık 15 kişi gözaltına alındı.

Taksim’de fuhuş operasyonu: 15 gözaltı

Beyoğlu Asayiş Şube Amirliği Turizm, Asayiş ve Araştırma müdürlüğüne bağlık emniyet ekipleri ile Beyoğlu Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipleri Taksim Meydanı ve Talimhane’de fuhuş operasyonu gerçekleştirdi.

Ekipler gece saat 23.00 sularında önceden belirlenen sokaklarda harekete geçerek, güvenlik önlemi aldı. Ekipler şüpheli şahısları yakaladı.

Bayram süresince takibe alınan ve fuhuşa göz açtırmayan ekipler, 15 yabancı uyruklu kadını gözaltına alındı.

Kadınlar sağlık kontrolünün ardından ifadeleri alınmak üzere karakola götürülürken, ilçede operasyonların devam edeceği öğrenildi.

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Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
fuhuş Taksim

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